21 января — круглый стол «Острова безопасности. Как санатории переживают коронавирусный кризис?»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Можно ли во время пандемии назвать санатории «островами безопасности»? Как обеспечивается защита отдыхающих от инфицирования?
- Зачем сейчас люди чаще едут в санатории? Отдыхать или лечиться?
- На фоне COVID-пандемии и роста спроса на внутренний туризм загрузка санаториев в середине августа составляла 60%. Как работается здравницам сегодня?
- Поможет ли принятие решения о включении санаторно-курортных организаций, имеющих лицензии на медицинскую деятельность, в программу поддержки внутреннего туризма с компенсацией стоимости путевки до 50 тыс. рублей?
- Разработаны ли клинические рекомендации для всего перечня заболеваний из приказа Минздрава от 28.09.2020 № 1029н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» (перечень на 104 страницы)?
- Кто и как лечит в соответствии с этими рекомендациями, с учетом того, что в основном рекомендуются «бальнеологические и климатические курорты»?
- Как правило, в санаториях используются современные методы физиотерапевтического лечения, не связанные с природными оздоравливающими факторами. Включены ли они в стандарты лечения и клинические рекомендации?
Два года назад была принята Стратегия развития санаторно-курортного комплекса РФ. В ней прописано много мер, которые должны привести, с одной стороны, к созданию современных с точки зрения материально технического оснащения учреждений для лечения и профилактики заболеваний, с другой, сделать лечение и профилактику в санаториях доступной. Предполагается, что финансирование развития санаторно-курортного комплекса будет идти за счёт средств федерального и региональных бюджетов, а также внебюджетных источников. Властям субъектов РФ рекомендуется самим разработать региональные программы по развитию своих здравниц или увеличению доступности санаторно-курортного лечения для своих жителей. Разработана ли такая программа в Петербурге? Эпидемия коронавируса нарушила планы. Но только ли эпидемия виновата в том, что санатории остаются незаполненными, нет возможности для зарабатывания денег на развитие? Что предлагает изменить отрасль, чтобы стать конкурентной на рынке как медицинских, так и туристических услуг — стать серьезным сегментом медицинского туризма.
К участию в круглом столе приглашаются представители санаториев и реабилитационных центров.
По вопросам участия обращаться:
Анна Сосновик
+7(921) 993-97-50