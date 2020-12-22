В Петербурге 22 декабря прошла акция в поддержку Алексея Навального. Полтора десятка человек вышли к метро Гостиный двор с плакатами и предметами нижнего белья.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки», активисты держали плакаты, посвященные видео Алексея Навального, в котором он рассказывает о своем отравлении и о том, что яд «новичок» ему якобы нанесли на синие трусы. Именно такого предмета нижнего белья у пришедших к Гостиному двору не нашлось - с собой молодые люди и девушки принесли трусы черные и в синюю клетку.