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У Гостиного двора в Петербурге активисты стояли с синеватыми трусами и плакатами. Полицию это не тронуло

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В Петербурге 22 декабря прошла акция в поддержку Алексея Навального. Полтора десятка человек вышли к метро Гостиный двор с плакатами и предметами нижнего белья.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», активисты держали плакаты, посвященные видео Алексея Навального, в котором он рассказывает о своем отравлении и о том, что яд «новичок» ему якобы нанесли на синие трусы. Именно такого предмета нижнего белья у пришедших к Гостиному двору не нашлось - с собой молодые люди и девушки принесли трусы черные и в синюю клетку.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Полицейские на пикетирующих реагировали спокойно: им объясняли о действующем запрете на публичные мероприятия в связи с антикороновирусным режимом, однако за его нарушение участников акции не задерживали.

Пикеты продлились более часа.

Продолжение совместного расследования ФБК (признан иностранным агентом), журналистов Bellingcat и The Insider Навальный опубликовал накануне. От имени помощника секретаря Совбеза он поговорил с человеком, которого называет военным химиком Константином Кудрявцевым — одним из предполагаемых участников «группы отравителей от ФСБ». Собеседник поделился своим мнением о том, почему операция с отравлением провалилась и рассказал, как после этого зачищали следы. В частности, на вопрос о том, какой предмет одежды представлял наибольшую опасность с точки зрения максимальной концентрации вещества, он назвал трусы. «Внутренняя, где паховая часть. Ну, гульфик так называемый», — пояснил собеседник.

В ФСБ назвали расследование спланированной провокацией, а звонок — подделкой.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Алексей Навальный находится в Европе, где проходит реабилитацию. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в его организме присутствовали следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Отравление, как предполагается, произошло во время поездки Навального в Томск в конце августа. В состоянии медицинской комы оппозиционер провёл 19 дней.

Российские власти отрицают отравление на территории страны, уголовное дело не возбуждено.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

gencon
Я все думал, куда девать старые трусы!
Dimitry Antonov
Весьма позитивная новость. Думаю, что до сотрудников полиции начало доходить, как, на самом деле, к ним относятся власти. Что бы не говорили о них, но они, пожалуй, единственные, кто занимается реальным делом и терпит неудобства наравне с остальным населением.
А к активистам предложение. Не надо с трусами у Гостиного двора стоять, думаю, что лучше их нести или по почте отправлять в стирку. Константину, как его там, и его коллегам.
264705871
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

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