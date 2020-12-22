В Петербурге 22 декабря прошла акция в поддержку Алексея Навального. Полтора десятка человек вышли к метро Гостиный двор с плакатами и предметами нижнего белья.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», активисты держали плакаты, посвященные видео Алексея Навального, в котором он рассказывает о своем отравлении и о том, что яд «новичок» ему якобы нанесли на синие трусы. Именно такого предмета нижнего белья у пришедших к Гостиному двору не нашлось - с собой молодые люди и девушки принесли трусы черные и в синюю клетку.
Полицейские на пикетирующих реагировали спокойно: им объясняли о действующем запрете на публичные мероприятия в связи с антикороновирусным режимом, однако за его нарушение участников акции не задерживали.
Пикеты продлились более часа.
Продолжение совместного расследования ФБК (признан иностранным агентом), журналистов Bellingcat и The Insider Навальный опубликовал накануне. От имени помощника секретаря Совбеза он поговорил с человеком, которого называет военным химиком Константином Кудрявцевым — одним из предполагаемых участников «группы отравителей от ФСБ». Собеседник поделился своим мнением о том, почему операция с отравлением провалилась и рассказал, как после этого зачищали следы. В частности, на вопрос о том, какой предмет одежды представлял наибольшую опасность с точки зрения максимальной концентрации вещества, он назвал трусы. «Внутренняя, где паховая часть. Ну, гульфик так называемый», — пояснил собеседник.
В ФСБ назвали расследование спланированной провокацией, а звонок — подделкой.