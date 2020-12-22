Путин потребовал от вице-премьера Новака не допустить «хулиганства» на нефтяном рынке

Он отметил, что с учетом соглашений со странами ОПЕК+ нефтедобыча в России уже восстановлена примерно на 25%. «Если обратить внимание на добычу природного и попутного газа, мы ожидаем в этом году примерно 700 миллиардов кубических метров добычи — это на 37 млрд меньше, чем в прошлом году, или на 5%. Газовую отрасль меньше застигла пандемия, потому что меньше потребителей зависит от мобильности», — сказал Новак.

Объем добычи нефти в 2020-м составит 514 миллионов тонн, что на 8,4% меньше показателя прошлого года. Об этом 22 декабря заместитель председателя правительства Александр Новак сообщил президенту Владимиру Путину.

Что касается цен на нефть, вице-премьер сообщил, что правительству удается держать цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции, и пообещал следить, чтобы это условие соблюдалось. Это касается и бензинов, и дизельного топлива, и авиакеросина, добавил он.



«Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить, — подчеркнул Путин. — Там все понятно. Но с нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется».



Мировые цены на нефть в ноябре-декабре показали рекордный рост с начала лета. При этом в понедельник, 21 декабря, они неспокойно отреагировали на сообщения о выявлении нового штамма коронавируса в Великобритании.

