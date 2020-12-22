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«Зенит» может купить бразильского вингера Пепе за 15 млн евро

Футболист бразильского «Гремио» Пепе Косса может переехать в Санкт-Петербург. Как пишет Goal во вторник, 22 декабря, нынешняя команда 23-летнего полузащитника хочет получить за него 15 млн евро.

На игрока, помимо сине-бело-голубых, претендуют испанская «Севилья» и португальский «Порту». При этом «Гремио» принадлежат лишь 70% экономических прав на игрока, остальными правами владеют третьи лица. Это может отпугивать потенциальных покупателей.

В 21 матче текущего чемпионата Бразилии Пепе забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

«Зенит» завершил первую половину чемпионата РПЛ лидером турнирной таблицы, опережая ЦСКА на четыре очка.

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