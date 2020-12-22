Футболист бразильского «Гремио» Пепе Косса может переехать в Санкт-Петербург. Как пишет Goal во вторник, 22 декабря, нынешняя команда 23-летнего полузащитника хочет получить за него 15 млн евро.
На игрока, помимо сине-бело-голубых, претендуют испанская «Севилья» и португальский «Порту». При этом «Гремио» принадлежат лишь 70% экономических прав на игрока, остальными правами владеют третьи лица. Это может отпугивать потенциальных покупателей.
FC Porto tem concorrência por Pepê.— Diário de Transferências (@DTransferencias) December 21, 2020
Segundo o 'GOAL', o Zenit e Sevilha entraram na corrida pela contratação do extremo de 23 anos.
A mesma fonte revela que, o Grémio está disposto a ouvir propostas de 15 milhões de euros pelo atleta. pic.twitter.com/muLdjhnTAh
В 21 матче текущего чемпионата Бразилии Пепе забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.
«Зенит» завершил первую половину чемпионата РПЛ лидером турнирной таблицы, опережая ЦСКА на четыре очка.