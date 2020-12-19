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Петербуржца подозревают в насилии над приёмными дочерьми. Две решились говорить после его ареста

В Петербурге три сестры проходят потерпевшими по делу о сексуальном насилии, фигурантом которого оказался их приёмный отец. По версии следствия, в первый раз он притронулся к девочкам, когда младшей было шесть.

Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, накануне Следственный комитет возбудил два уголовных дела об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Фигуранта арестовали за аналогичное ещё в июне.

Заявление на 33-летнего механика написала его жена, которая узнала о не отцовском проявлении любви к девятилетней дочери. Обвинение в насилии над падчерицей привели мужчину в следственный изолятор. Оставшись без отчима, разговорились и остальные девочки, которым сейчас 10 и 13 лет. Как полагают следователи, в коммуналке Кировского района они подвергались насилию с декабря 2017 года и вплоть до ареста родственника.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

hal9000
С приемными понятно..а вот интересно есть ли в криминальной хронике случаи насилия отца к родной дочери?
Northern Hillbilly
Коммуналка... трое девочек... должны быть серьезные вопросы к местной опеке.
Чёрт Опасный
И опять - три года мама ни о чём не догадывалась...
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