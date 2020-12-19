Петербуржца подозревают в насилии над приёмными дочерьми. Две решились говорить после его ареста

В Петербурге три сестры проходят потерпевшими по делу о сексуальном насилии, фигурантом которого оказался их приёмный отец. По версии следствия, в первый раз он притронулся к девочкам, когда младшей было шесть.



Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, накануне Следственный комитет возбудил два уголовных дела об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Фигуранта арестовали за аналогичное ещё в июне.



Заявление на 33-летнего механика написала его жена, которая узнала о не отцовском проявлении любви к девятилетней дочери. Обвинение в насилии над падчерицей привели мужчину в следственный изолятор. Оставшись без отчима, разговорились и остальные девочки, которым сейчас 10 и 13 лет. Как полагают следователи, в коммуналке Кировского района они подвергались насилию с декабря 2017 года и вплоть до ареста родственника.

