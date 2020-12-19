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В армии США появятся «космические стражи»

Военнослужащие Космических сил США получат название «стражи» (guardians). Об этом 19 декабря сообщил вице-президент Майк Пенс.

«Для меня большая честь объявить от имени президента США, что отныне мужчины и женщины, служащие в Космических силах США, будут называться стражами», — написал он в Twitter. Сообщение сопровождается фотографией с церемонии в Белом доме — там отмечали год с момента создания Космических сил.

Название выбрали из сотни предложений американцев, которые Космические силы рассматривали в течение последнего года. Оно напоминает о фильме Marvel «Стражи галактики» и девизе Космического командования ВВС «Стражи высоких рубежей» (его использовали в 1983 году).

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