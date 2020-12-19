Военнослужащие Космических сил США получат название «стражи» (guardians). Об этом 19 декабря сообщил вице-президент Майк Пенс.
«Для меня большая честь объявить от имени президента США, что отныне мужчины и женщины, служащие в Космических силах США, будут называться стражами», — написал он в Twitter. Сообщение сопровождается фотографией с церемонии в Белом доме — там отмечали год с момента создания Космических сил.
It was my honor to announce today, that the men and women of the Space Force will be known as GUARDIANS! #SemperSupra 🇺🇸 pic.twitter.com/Wbzmqfy9aJ— Mike Pence (@Mike_Pence) December 18, 2020
Название выбрали из сотни предложений американцев, которые Космические силы рассматривали в течение последнего года. Оно напоминает о фильме Marvel «Стражи галактики» и девизе Космического командования ВВС «Стражи высоких рубежей» (его использовали в 1983 году).