FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +2
72.98р89.29р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Угнанную в Петербурге «Мазду» спустя 3,5 года отловили в Тверской области

Спустя три с половиной года полицейские нашли автомобиль, угнанный у жителя Петербурга. Шестилетняя «Мазда» обнаружилась в одном из поселков Тверской области.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 17 декабря 2020 года в полицию Калининского района Петербурга сообщили, что в поселке Редкино Тверской области задержали черную Mazda 6 с петербургскими номерами. Машина числится в розыске с марта 2017 года.

Автомобиль 2014 года выпуска был похищен 3 марта 2017 года от дома 5, корпус 4, по Кушелевской дороге. О пропаже заявил хозяин машины, на тот момент 42-летний петербуржец. Ущерб он тогда оценил в 700 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3, пункт «в», УК РФ (кража в крупном размере).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний