Угнанную в Петербурге «Мазду» спустя 3,5 года отловили в Тверской области

Спустя три с половиной года полицейские нашли автомобиль, угнанный у жителя Петербурга. Шестилетняя «Мазда» обнаружилась в одном из поселков Тверской области.



Как стало известно «Фонтанке», вечером 17 декабря 2020 года в полицию Калининского района Петербурга сообщили, что в поселке Редкино Тверской области задержали черную Mazda 6 с петербургскими номерами. Машина числится в розыске с марта 2017 года.

Автомобиль 2014 года выпуска был похищен 3 марта 2017 года от дома 5, корпус 4, по Кушелевской дороге. О пропаже заявил хозяин машины, на тот момент 42-летний петербуржец. Ущерб он тогда оценил в 700 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3, пункт «в», УК РФ (кража в крупном размере).