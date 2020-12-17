Учёные нашли одну из причин тяжёлого течения COVID-19

Американские учёные выявили ген, который может влиять на тяжесть заболевания коронавирусом. Это объясняет, почему некоторые переносят инфекцию бессимптомно, а другие серьёзно болеют или умирают. Авторы исследования надеются, что их открытие послужит основной для разработки нового типа вакцин против COVID-19 на основе белков или РНК. Результаты исследования опубликованы в журнале американского микробиологического общества mSphere, о нём рассказывает 17 декабря РИА Новости. Биологи из Исследовательского института трансляционной геномики (TGen) провели сравнительный генетический анализ штаммов SARS-CoV-2, семи других коронавирусов человека, вызывающих общие простуды, и коронавирусов, которые заражают летучих мышей, панголинов, хорьков, свиней, циветт и кур.

Авторам удалось обнаружить уникальные сигнатуры последовательностей SARS-CoV-2 в области 3'-UTR, которые участвуют во взаимодействии с человеческой микроРНК hsa-miR1307–3p. Вероятно, молекула miR1307 и есть та генетическая мишень, которая объясняет различное течение ковида. «Мы провели систематический сравнительный анализ генов, исследуя, как и в какой степени последовательность генома SARS-CoV-2 отличается от других хорошо изученных геномов коронавирусов человека и животных, — отмечает руководитель исследования, профессор и директор отдела количественной медицины и системной биологии TGen доктор Николас Шорк. — Результаты нашего исследования позволят разработать модели взаимодействия вируса и его хозяев, улучшив понимание механизмов, вызывающих заболевание SARS-CoV-2, и того, как использовать терапевтические мишени для лечения». MiR1307, по оценке исследователей, является переключателем: включает или выключает различные гены вируса, потенциально делая болезнь более или менее опасной, например регулирует скорость репликации вируса. MiR1307 впервые был идентифицирован как ключевой регуляторный агент вируса Эпштейна — Барр, вызывающего инфекционный мононуклеоз. Ранее учёные выяснили, что тот ген влияет на тяжесть гриппа (в том числе H1N1, вызвавшего эпидемию 2009 года), заболеваний легких и нескольких типов рака.