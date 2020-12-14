В Центральном районе Петербурга спасали мужчину, упавшего реку Фонтанку у Аничкова моста. Фотографии и видеозаписи с места событий оказались в распоряжении издания вечером 14 декабря.
По предварительной информации, горожанин свалился в воду и проплыл порядка 50 метров, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В спасательной операции были задействованы сотрудники полиции.
Судя по кадрам, попавшего в беду петербуржца вытаскивали на берег по тонкому слою льда на глазах у десятков прохожих.
Роман Киташов/«Фонтанка.ру»
Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, мужчина упал с переправы и был возвращен на сушу до прибытия спасателей. Его передали работникам скорой помощи.
В ГУ МВД по городу и области добавили, что в опасной ситуации он мог оказаться по собственной неосторожности.