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У Аничкова моста из Фонтанки достали мужчину. Спасательная операция попала на видео

В Центральном районе Петербурга спасали мужчину, упавшего реку Фонтанку у Аничкова моста. Фотографии и видеозаписи с места событий оказались в распоряжении издания вечером 14 декабря.

По предварительной информации, горожанин свалился в воду и проплыл порядка 50 метров, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В спасательной операции были задействованы сотрудники полиции.

Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру»
Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру»
Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру»
Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру»
Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру»

Судя по кадрам, попавшего в беду петербуржца вытаскивали на берег по тонкому слою льда на глазах у десятков прохожих.

Роман Киташов/«Фонтанка.ру»

Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, мужчина упал с переправы и был возвращен на сушу до прибытия спасателей. Его передали работникам скорой помощи.

В ГУ МВД по городу и области добавили, что в опасной ситуации он мог оказаться по собственной неосторожности.

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