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«Заболеваемость высокая». Беглов прокомментировал рейды против ковид-диссидентских баров

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал основную цель рейдов полиции и властей города по работающим после 23 часов барам в нарушение постановления — уменьшить риск заражения.

«Заболеваемость высокая. Главная цель предпринимаемых мер — уменьшить риск заражения при личных контактах. Это должны понимать и все граждане, и предприниматели», — приводит слова градоначальника пресс-служба Смольного. Беглов добавил, что одновременно с ограничениями вводятся и меры поддержки бизнеса в пострадавших отраслях.

Меньше чем за две недели, с 1 декабря, комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга проверил 552 объекта торговли, общественного питания, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг и составил 100 протоколов о нарушениях, среди которых — отсутствие СИЗ, подтверждающего стандарты безопасности QR-кода и разметки для соблюдения дистанции.

В ночь на 12 декабря в ходе очередного рейда по барам закрыли 9 заведений.

Рестораторы, отельеры и туроператоры Петербурга пожаловались президенту Владимиру Путину на новогодние ограничения, введенные правительством города. После этого губернатор Александр Беглов дал поручение экономическому и финансовому блокам правительства до конца недели разработать дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса, а также малого бизнеса в целом. Власти рассматривают «различные варианты». Часть из них касается дополнительных возможностей уличной торговли. Также речь может идти о смягчении временных ограничений работы ресторанов после Нового года. С такой инициативой ранее выступил ресторатор Арам Мнацаканов.

Ранее неформальный лидер протеста в отрасли общепита Александр Коновалов разместил «карту сопротивления», где отмечались заведения, отказывающиеся подчиняться новогодним запретам 121-го постановления Смольного. 10 декабря Коновалов закрыл доступ к карте, заявив, что власть наконец-то услышала бизнес. Смене парадигмы предшествовала проверка полиции, СК и Росгвардии в баре Commode на улице Рубинштейна. Визит начался штурмом с избиениями, а закончился двумя уголовными делами. После этого прошла рабочая встреча чиновников Смольного с представителями бизнес-сообщества. Инициатором оказался прокурор города Сергей Литвиненко.

О новых коронавирусных ограничениях Смольный объявил 2 декабря. В соответствии с ними, с 30 декабря по 10 января прекращается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года вводится запрет на работу общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00.

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Комментарии (11)

Brezhnev
Отец родной!
Но не умён и боязлив и не способен, ...но - «отец родной», неизбранный ты наш )))
Vovan P
Слабоумный губернатор.
Ник Приносящий Счастье
Лучше бы думал, что делать с безработными и нищающими предпринимателями, как помочь людям заработать. Хватит в эпидемиолога играть, один чёрт ты не смыслишь в этом ничего. Да и в управлении городом тоже ничего не получается, никчёмыш усатый.
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