«Заболеваемость высокая». Беглов прокомментировал рейды против ковид-диссидентских баров

«Заболеваемость высокая. Главная цель предпринимаемых мер — уменьшить риск заражения при личных контактах. Это должны понимать и все граждане, и предприниматели», — приводит слова градоначальника пресс-служба Смольного. Беглов добавил, что одновременно с ограничениями вводятся и меры поддержки бизнеса в пострадавших отраслях.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал основную цель рейдов полиции и властей города по работающим после 23 часов барам в нарушение постановления — уменьшить риск заражения.

Меньше чем за две недели, с 1 декабря, комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга проверил 552 объекта торговли, общественного питания, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг и составил 100 протоколов о нарушениях, среди которых — отсутствие СИЗ, подтверждающего стандарты безопасности QR-кода и разметки для соблюдения дистанции.

В ночь на 12 декабря в ходе очередного рейда по барам закрыли 9 заведений.

Рестораторы, отельеры и туроператоры Петербурга пожаловались президенту Владимиру Путину на новогодние ограничения, введенные правительством города. После этого губернатор Александр Беглов дал поручение экономическому и финансовому блокам правительства до конца недели разработать дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса, а также малого бизнеса в целом. Власти рассматривают «различные варианты». Часть из них касается дополнительных возможностей уличной торговли. Также речь может идти о смягчении временных ограничений работы ресторанов после Нового года. С такой инициативой ранее выступил ресторатор Арам Мнацаканов.