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Петербургский бизнес пожаловался Путину на новогодний локдаун. Срок ультиматума Смольному истек

Рестораторы, отельеры и туроператоры Петербурга пожаловались президенту Владимиру Путину на новогодние ограничения, введенные правительством Петербурга. Копия письма Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг от 9 декабря есть в распоряжении «Фонтанки».

Ранее предприниматели потребовали от губернатора Александра Беглова смягчить коронавирусные ограничения на новогодние каникулы и компенсировать бизнесу потери. И дали для этого пять дней, пригрозив в ином случае обратиться к президенту. В срок условия выполнены не были.

Решение о закрытии отрасли туризма и общественного питания в Новый год и новогодние каникулы «может практически уничтожить большинство как крупных, так и средних и малых предприятий сферы гостеприимства, туризма и сервиса», говорится в письме. При этом «надлежащего анализа ситуации и обсуждения возможных мер одновременного снижения распространения коронавирусной инфекции и сохранения рабочих мест в отрасли правительством города проведено не было».

«Закрывая город для туристов, губернатор предлагает обескровленному первой волной бизнесу спасаться самому. Ни один другой регион страны не принимает таких решений без одновременного объявления реальных мер поддержки закрываемой отрасли», — подчеркивают авторы петиции. Кроме того, по их словам, решение Смольного негативно сказывается на имидже государственной федеральной программы «туристический кешбэк».

Действия Смольного приведут к обвальной безработице в туристской и сопутствующих отраслях, к невыплатам кредитных обязательств и, соответственно, к массовым банкротствам предприятий, которые не смогут сохранить персонал, а также к потерям поступлений в бюджет города. Как результат, город «не сможет принимать и обслуживать на высоком уровне всероссийские и международные мероприятия, российских туристов».

«Мы просим Вас вмешаться в ситуацию и принять необходимые управленческие решения для сохранения благополучия граждан и сохранения отраслей туризма, гостеприимства, культуры и общественного питания в этот непростой для города период», — заключают авторы петиции.

Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг представляет интересы Российской гостиничной ассоциации, Ассоциации малых гостиниц Петербурга, РОО «Содействие малому бизнесу», Ассоциации предпринимателей индустрии красоты и других.

О новых коронавирусных ограничениях Смольный объявил 2 декабря. В соответствии с ними, с 30 декабря по 10 января прекращается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года вводится запрет на работу общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00.

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Комментарии (25)

SERGEY111
Серпунтию Боярскому приготовиться .
Савва Морозов
"Ультиматум Смольному" - как много в этом звуке.
"Пожалуются Путину" - а чего не в Спортлото?
И они ещё себя называют лицом города для туристов. Да, если кто хоть раз был на Рубинштейна - знает, что это за помойка в центре города, куда лимитный молодняк идёт бухнуть и снять/сняться. А иностранцы, те, которые приехали в город для ознакомления, а не для секс-туризма - никогда туда не пойдут.
АВ_spb
У меня риторический вопрос к власти: почему при введенных запретах, Питер и ЛО отказалась сделать 31 декабря выходным днём?! 15 регионов, если не ошибаюсь, согласились (где, по вашей статистике всё намного спокойнее с эпид.обстановкой), а в Питере, при всех ограничениях, очередное тупое решение.
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