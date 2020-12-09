Петербургский бизнес пожаловался Путину на новогодний локдаун. Срок ультиматума Смольному истек

Рестораторы, отельеры и туроператоры Петербурга пожаловались президенту Владимиру Путину на новогодние ограничения, введенные правительством Петербурга. Копия письма Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг от 9 декабря есть в распоряжении «Фонтанки». Ранее предприниматели потребовали от губернатора Александра Беглова смягчить коронавирусные ограничения на новогодние каникулы и компенсировать бизнесу потери. И дали для этого пять дней, пригрозив в ином случае обратиться к президенту. В срок условия выполнены не были.

Решение о закрытии отрасли туризма и общественного питания в Новый год и новогодние каникулы «может практически уничтожить большинство как крупных, так и средних и малых предприятий сферы гостеприимства, туризма и сервиса», говорится в письме. При этом «надлежащего анализа ситуации и обсуждения возможных мер одновременного снижения распространения коронавирусной инфекции и сохранения рабочих мест в отрасли правительством города проведено не было». «Закрывая город для туристов, губернатор предлагает обескровленному первой волной бизнесу спасаться самому. Ни один другой регион страны не принимает таких решений без одновременного объявления реальных мер поддержки закрываемой отрасли», — подчеркивают авторы петиции. Кроме того, по их словам, решение Смольного негативно сказывается на имидже государственной федеральной программы «туристический кешбэк». Действия Смольного приведут к обвальной безработице в туристской и сопутствующих отраслях, к невыплатам кредитных обязательств и, соответственно, к массовым банкротствам предприятий, которые не смогут сохранить персонал, а также к потерям поступлений в бюджет города. Как результат, город «не сможет принимать и обслуживать на высоком уровне всероссийские и международные мероприятия, российских туристов».