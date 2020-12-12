Как сообщили «Фонтанке» в Смольном, ночью 12 декабря рейд прошел в Приморском и Выборгском районах. Протоколы осмотра, которые могут превратиться в штрафы, получили четыре бизнесмена и 43 посетителя баров. Сотрудники СК начали проверку по трём точкам, разглядев там вероятное оказание небезопасных услуг. В одном заведении нашли алкоголь, но не нашли лицензию на него. Три помещения опечатали.
Параллельно аналогичный по составу рейд проходил в центре Петербурга, в Красногвардейском и Московском районах. Суммарно там нашли 154 нарушителя среди горожан и шесть не соблюдающих коронавирусные правила предпринимателей. Внимание СК привлекли пять баров, там же изъяли алкоголь, торговали которым без лицензии. Шесть помещений опечатали.
Рейды чиновников по барам с привлечением силовых ведомств начались после распоряжения губернатора об их закрытии в ночное время и запрета работать в дни новогодних каникул. Существенная часть владельцев возмутилась, появилась карта сопротивления, несколько уголовных дел и красочные изображения штурма заведений. О чем-то договориться сторонам все же удалось. О том, как Смольный относится к ковид-диссидентам от общепита и чего надо и не надо бояться ночным посетителям в Новый год, «Фонтанке» рассказал глава Ситуационного центра Андрей Ситов.