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Ночных завсегдатаев чиновники искали в шести районах Петербурга. Нашли под 200 человек, закрыли 9 баров

Сотрудники Роспотребнадзора, двух комитетов, полиции и следкома всю ночь провели в барах. Ковид-диссидентские заведения закрыли.

Фото: ККИ

Как сообщили «Фонтанке» в Смольном, ночью 12 декабря рейд прошел в Приморском и Выборгском районах. Протоколы осмотра, которые могут превратиться в штрафы, получили четыре бизнесмена и 43 посетителя баров. Сотрудники СК начали проверку по трём точкам, разглядев там вероятное оказание небезопасных услуг. В одном заведении нашли алкоголь, но не нашли лицензию на него. Три помещения опечатали.

Параллельно аналогичный по составу рейд проходил в центре Петербурга, в Красногвардейском и Московском районах. Суммарно там нашли 154 нарушителя среди горожан и шесть не соблюдающих коронавирусные правила предпринимателей. Внимание СК привлекли пять баров, там же изъяли алкоголь, торговали которым без лицензии. Шесть помещений опечатали.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ

Рейды чиновников по барам с привлечением силовых ведомств начались после распоряжения губернатора об их закрытии в ночное время и запрета работать в дни новогодних каникул. Существенная часть владельцев возмутилась, появилась карта сопротивления, несколько уголовных дел и красочные изображения штурма заведений. О чем-то договориться сторонам все же удалось. О том, как Смольный относится к ковид-диссидентам от общепита и чего надо и не надо бояться ночным посетителям в Новый год, «Фонтанке» рассказал глава Ситуационного центра Андрей Ситов.

Фото: ККИ

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Комментарии (27)

Piligrino
Пошли площадку искать для бесплатного корпоратива и собрать бабла на зимние каникулы.
Разливухи не трогают - там погоны крышуют, а вот легальный или стремящийся к легальному бизнесу жмут.
Тожероссияне заносят... их с февраля не трогают, работают 24/7.
Vovan P
Алкоголь пришли изъять, что бы было что пить в НГ. Ну и за взятками пришли само собой.
Ифка
лкчше бы дороги пошли читить, чем к людям приставать со всякой ерундой.
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