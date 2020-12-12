Как сообщили «Фонтанке» в Смольном, ночью 12 декабря рейд прошел в Приморском и Выборгском районах. Протоколы осмотра, которые могут превратиться в штрафы, получили четыре бизнесмена и 43 посетителя баров. Сотрудники СК начали проверку по трём точкам, разглядев там вероятное оказание небезопасных услуг. В одном заведении нашли алкоголь, но не нашли лицензию на него. Три помещения опечатали.



Параллельно аналогичный по составу рейд проходил в центре Петербурга, в Красногвардейском и Московском районах. Суммарно там нашли 154 нарушителя среди горожан и шесть не соблюдающих коронавирусные правила предпринимателей. Внимание СК привлекли пять баров, там же изъяли алкоголь, торговали которым без лицензии. Шесть помещений опечатали.