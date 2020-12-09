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Трое в черных масках и перчатках отняли у бизнесмена в Петербурге 25 млн и колье из белого золота

Полиция Кировского района Петербурга проверяет сообщение бизнесмена о грабеже на 25 млн рублей.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 63-летний исполнительный директор одного из судоремонтных заводов около 4 утра обратился в полицию с сообщением о налете на его квартиру.

По словам заявителя, после полуночи в среду он возвращался домой в квартиру на проспекте Стачек. На лестничной площадке его ожидали трое мужчин в черных масках и черных перчатках. Они втолкнули мужчину в квартиру, связали его, после чего стали угрожать и требовать перевести на них бизнес. Мужчина показал им, как открывается сейф, расположенный в доме, из которого злодеи вытащили 25 млн рублей. Они также прошлись по комнатам и забрали ювелирные изделия, хранившиеся в шкатулке в одной из комнат, среди которых было колье из белого золота.

Сумма общего ущерба, по словам заявителя, составила 25 миллионов 150 тысяч рублей.

Полицией проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (5)

Влад Соколов
Экспроприация в деле😉
Василий Марущак
Вот пожалуйста вам пример гражданской сознательности, в общественных местах в масках и перчатках, не то что эти полубандитские рестораны.
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