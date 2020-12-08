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«Такие полубандитские организации». Смольный пообещал закрыть ковид-диссидентские бары при помощи полиции

Правительство Петербурга пообещало «в ближайшее время» решить проблему барного сопротивления коронавирусным ограничениям. Об этом 8 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявили вице-губернатор Евгений Елин и заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Накануне несколько десятков питейных заведений заявило, что не будет закрываться на Новый год и исполнять другие ограничения Смольного. Ковидное сопротивление возглавил «куратор нелегальной торговли» Александр Коновалов.

Ресторанам, которые планируют работать в новогодние праздники, грозят проверки. «Мы идентифицируем нарушения, которые совершены: торговля без лицензии, незаконная торговля, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, нарушение налогового законодательства», — сказал Евгений Елин.

Отвечая на вопрос, почему власти до сих пор не смогли принудить бизнес к порядку, Александр Ситов сообщил, что чиновники действуют в рамках полномочий, но к процессу подключились правоохранительные органы. «Надеемся, что в ближайшее время проблема будет решена. Эти нарушители слабое отношение имеют к предпринимателям. Они работают без кассовой техники с полным нарушением всего законодательства, такие полубандитские организации», — отметил он.

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Комментарии (6)

Andrew101
Если начнутся реальные драки и столкновения с силовиками, то новый год может быть в питере веселее, чем обычно. Будем посмотреть.
Vurgagain
"такие полубандитские организации" - как и все государство.
Савва Морозов
а почему раньше этого не сделали - не подключали полицию, давали полубандитам наживу?! кто-то с этого доход имел? почему люди, не из общепита, должны были с ними пересекаться в транспорте, на улице, в учреждениях, в магазинах?! это надо было делать ещё в сентябре!
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