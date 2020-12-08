«Такие полубандитские организации». Смольный пообещал закрыть ковид-диссидентские бары при помощи полиции

Правительство Петербурга пообещало «в ближайшее время» решить проблему барного сопротивления коронавирусным ограничениям. Об этом 8 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявили вице-губернатор Евгений Елин и заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
Накануне несколько десятков питейных заведений заявило, что не будет закрываться на Новый год и исполнять другие ограничения Смольного. Ковидное сопротивление возглавил «куратор нелегальной торговли» Александр Коновалов.
Ресторанам, которые планируют работать в новогодние праздники, грозят проверки. «Мы идентифицируем нарушения, которые совершены: торговля без лицензии, незаконная торговля, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, нарушение налогового законодательства», — сказал Евгений Елин.
Отвечая на вопрос, почему власти до сих пор не смогли принудить бизнес к порядку, Александр Ситов сообщил, что чиновники действуют в рамках полномочий, но к процессу подключились правоохранительные органы. «Надеемся, что в ближайшее время проблема будет решена. Эти нарушители слабое отношение имеют к предпринимателям. Они работают без кассовой техники с полным нарушением всего законодательства, такие полубандитские организации», — отметил он.