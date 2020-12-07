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Штаб Навального в Петербурге нашел 22 «бездомных» депутата-единоросса

В Петербурге у 22 муниципальных депутатов, выдвинутых от «Единой России», согласно данным, указанным в декларации, нет своего жилья — ни в собственности, ни в пользовании, хотя народные избранники обязаны указывать жилье в любом случае. Список «бездомных» 7 декабря опубликовал «Штаб Навального в Петербурге».

Какая-либо информация о находящемся в пользовании либо в собственности жилье отсутствует у Гильнур Ивановой и Валерия Просвирнина (МО «Серово») — у последнего «бездомные» также супруга и дети, Ольги Богдановой (МО «Металлострой»), Евгения Тихонова (МО «Комарово»), Дмитрия Старикова и Вараздата Чангина (МО «Черная речка»).

Кроме того, у Владимира Анисимова из МО «Поселок Ушково» и Антона Капралова из МО «Черная речка» не указано жилье в пользовании несовершеннолетних детей, у Ежова Дениса (МО «Стрельна») — аналогичная информация о супруге, у Елены Громовой (МО «Смолячково») — нет данных, где живет супруг и двое детей. Никакой информации о жилой недвижимости нет в декларации Александра Старых (МО «Черная речка»).

В «Ульянке» у Татьяны Данилюк — «бездомный», согласно ее декларации, ребенок. В «Сампсониевском» у Ирины Романюк и в «Оккервиле» у Вадима Кучера — по двое детей, которые, согласно отчету об имуществе и доходах, нигде не живут. В «Невском округе» аналогичная информация отсутствует у Андрея Овчинникова, в «Лиговке-Ямской» — у Сергея Крайнева и его ребенка. В «Звездном» — у Романа Москвина и Екатерины Густовой «бездомные» дети, как и у Юрия Кашкарова в «Балканском». Последний, впрочем, полгода как не является депутатом. Он сложил с себя полномочия в связи с переходом в июне 2020 года на должность главы территориальной избирательной комиссии №62. Во «Введенском» Василий Бондарев владеет только земельным участком, а в «Екатерингофском» Вера Иванова не указала, какой недвижимостью пользуется ее супруг.

По закону депутат обязан в любом случае отчитаться в декларации о жилье, находится ли оно у него в собственности или он просто им пользуется. Штаб призвал политические партии и СМИ обратиться к градоначальнику с просьбой провести проверку деклараций перечисленных народных избранников.

Ранее после писем губернатора Александра Беглова о неких несоответствиях в декларациях ряда независимых депутатов мандатов лишили «яблочниц» Анну Каруличеву, Веру Морозову и самовыдвиженку Светлану Уткину. При этом в отношении Каруличевой даже ее коллеги по совету, которые проголосовали за лишение мандата, не знали, какие именно несоответствия содержатся в декларации. А в вину Светлане Уткиной поставили, например, не соответствующий действительности факт, что она — якобы учредитель юрлица и не указала это в декларации. Градоначальник посчитал, что эти нарушения нельзя отнести к «несущественным», и потребовал советы рассмотреть вопрос о досрочном освобождении депутатов от своих обязанностей.

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Комментарии (18)

shushu
Они все время на работе, не покладая живота своего
Djnyana
Их дом - Россия, единая и неделимая! Как в старые времена: всё вокруг - Советское, всё вокруг.. - Моё! )
260650801
Вы думаете, у них мандаты отберут? Ха-ха. Им как неимущим жилье выделят. Или денежную компенсацию.
Навальный и народ России как обычно, в дураках останутся...
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