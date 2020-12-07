Штаб Навального в Петербурге нашел 22 «бездомных» депутата-единоросса

В Петербурге у 22 муниципальных депутатов, выдвинутых от «Единой России», согласно данным, указанным в декларации, нет своего жилья — ни в собственности, ни в пользовании, хотя народные избранники обязаны указывать жилье в любом случае. Список «бездомных» 7 декабря опубликовал «Штаб Навального в Петербурге».

Какая-либо информация о находящемся в пользовании либо в собственности жилье отсутствует у Гильнур Ивановой и Валерия Просвирнина (МО «Серово») — у последнего «бездомные» также супруга и дети, Ольги Богдановой (МО «Металлострой»), Евгения Тихонова (МО «Комарово»), Дмитрия Старикова и Вараздата Чангина (МО «Черная речка»).

Кроме того, у Владимира Анисимова из МО «Поселок Ушково» и Антона Капралова из МО «Черная речка» не указано жилье в пользовании несовершеннолетних детей, у Ежова Дениса (МО «Стрельна») — аналогичная информация о супруге, у Елены Громовой (МО «Смолячково») — нет данных, где живет супруг и двое детей. Никакой информации о жилой недвижимости нет в декларации Александра Старых (МО «Черная речка»). В «Ульянке» у Татьяны Данилюк — «бездомный», согласно ее декларации, ребенок. В «Сампсониевском» у Ирины Романюк и в «Оккервиле» у Вадима Кучера — по двое детей, которые, согласно отчету об имуществе и доходах, нигде не живут. В «Невском округе» аналогичная информация отсутствует у Андрея Овчинникова, в «Лиговке-Ямской» — у Сергея Крайнева и его ребенка. В «Звездном» — у Романа Москвина и Екатерины Густовой «бездомные» дети, как и у Юрия Кашкарова в «Балканском». Последний, впрочем, полгода как не является депутатом. Он сложил с себя полномочия в связи с переходом в июне 2020 года на должность главы территориальной избирательной комиссии №62. Во «Введенском» Василий Бондарев владеет только земельным участком, а в «Екатерингофском» Вера Иванова не указала, какой недвижимостью пользуется ее супруг.