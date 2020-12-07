МВД выиграло суд у бывшего оперативника из Петербурга по делу о застреленном в отделе полиции осведомителе

Сумму 150 тысяч в пользу матери погибшего Натальи Зверевой взыскал с министерства в 2018 году Замоскворецкий суд Москвы. Верховный суд признал эту компенсацию недостаточной, и в январе 2020-го ее размер увеличили до 500 тысяч. Дополнительные 350 тысяч до Зверевой еще не дошли, сообщил «Фонтанке» адвокат Виталий Черкасов. Поэтому МВД подало к Артемьеву иск о взыскании первой части.

Бывшего оперативника Андрея Артемьева обязали заплатить 150 тысяч рублей за гибель петербуржца Дмитрия Демидова в отделе полиции. Это размер моральной компенсации, доставшейся матери застреленного.

«Требования истца удовлетворены в полном объеме», — уточнили в пресс-службе судов.



Дело рассматривал Красногвардейский райсуд Петербурга — по месту жительства Артемьева. Решение вынесено 11 ноября, следует из судебной картотеки. На заседание Артемьев не явился, на отправленную заказным письмом повестку он не отреагировал. Дело рассматривалось заочно. Жалобу на решение Артемьев не подавал.



В ноябре 2015 года пьяный оперативник привел своего осведомителя Дмитрия Демидова в 26-й отдел полиции и при неформальном разговоре пустил ему пулю в рот. Красногвардейский райсуд в декабре 2016-го переквалифицировал уголовное дело с убийства на причинение смерти по неосторожности. Артемьев получил 1 год 9 месяцев колонии.



По мнению адвоката Виталия Черкасова, МВД и дальше будет взыскивать с Артемьева в порядке регресса моральную компенсацию за причиненный преступлением вред. Размер 500 тысяч рублей может быть неокончательным. Завтра, 8 декабря, Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу Натальи Зверевой на решения нижестоящих инстанций.

