В первый же день действия новых антикоронавирусных ограничений в Петербурге митрополит Варсонофий провел божественную литургию в Казанском соборе. По подсчету корреспондента «Фонтанки», на службу пришли более сотни человек. Отмечающие праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы были в масках, которые сдвигали лишь для того, чтобы поцеловать икону и святыни собора. После каждого касания губ верующих святыни протирали тряпочкой.
Специальная разметка в храме не стала препятствием для части верующих, которые стояли друг к другу так, что если бы они решили поделиться друг с другом впечатлением о службе, то им бы не пришлось повышать голос.
Сам митрополит Варсонофий провел службу без средств индивидуальной защиты. Во время богослужения он не преминул упомянуть о божественных защитниках и помолиться о здравии патриарха Кирилла.
Кстати, для православных пользователей Интернета богослужение было доступно онлайн.
Отметим, что с 4 декабря в Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с пандемией COVID-19. Так, все мероприятия свыше 50 человек теперь нужно согласовывать с правительством Петербурга в индивидуальном порядке. Накануне вице-губернатор Евгений Елин заявил журналистам, что Русской православной церкви также придется соблюдать это постановление. «Как правило, церковь выпускает свои постановления. До сих пор они, в общем-то, совпадали с решениями гражданских властей, поэтому мы такие решения от церкви тоже ожидаем», — пояснял чиновник. Тем не менее в митрополии петербургской и ладожской заявили, что пока не вносят изменений в расписание и формат богослужений. Запрос «Фонтанки» в пресс-службе митрополии оставили без ответа.