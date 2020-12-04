В первый же день действия новых антикоронавирусных ограничений в Петербурге митрополит Варсонофий провел божественную литургию в Казанском соборе. По подсчету корреспондента «Фонтанки», на службу пришли более сотни человек. Отмечающие праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы были в масках, которые сдвигали лишь для того, чтобы поцеловать икону и святыни собора. После каждого касания губ верующих святыни протирали тряпочкой.



Специальная разметка в храме не стала препятствием для части верующих, которые стояли друг к другу так, что если бы они решили поделиться друг с другом впечатлением о службе, то им бы не пришлось повышать голос.