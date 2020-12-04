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Полторы сотни верующих Петербурга отметили Введение во храм Девы Марии, несмотря на рекомендации Смольного

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»

В первый же день действия новых антикоронавирусных ограничений в Петербурге митрополит Варсонофий провел божественную литургию в Казанском соборе. По подсчету корреспондента «Фонтанки», на службу пришли более сотни человек. Отмечающие праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы были в масках, которые сдвигали лишь для того, чтобы поцеловать икону и святыни собора. После каждого касания губ верующих святыни протирали тряпочкой.

Специальная разметка в храме не стала препятствием для части верующих, которые стояли друг к другу так, что если бы они решили поделиться друг с другом впечатлением о службе, то им бы не пришлось повышать голос.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»

Сам митрополит Варсонофий провел службу без средств индивидуальной защиты. Во время богослужения он не преминул упомянуть о божественных защитниках и помолиться о здравии патриарха Кирилла.

Кстати, для православных пользователей Интернета богослужение было доступно онлайн.

Отметим, что с 4 декабря в Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с пандемией COVID-19. Так, все мероприятия свыше 50 человек теперь нужно согласовывать с правительством Петербурга в индивидуальном порядке. Накануне вице-губернатор Евгений Елин заявил журналистам, что Русской православной церкви также придется соблюдать это постановление. «Как правило, церковь выпускает свои постановления. До сих пор они, в общем-то, совпадали с решениями гражданских властей, поэтому мы такие решения от церкви тоже ожидаем», — пояснял чиновник. Тем не менее в митрополии петербургской и ладожской заявили, что пока не вносят изменений в расписание и формат богослужений. Запрос «Фонтанки» в пресс-службе митрополии оставили без ответа.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Иван 2пырьев
хыхы, Введение во храм, ыхыхыхы
Бивис-и-Батхед.jpg
260551481
Чем жирнее попы тем худее прихожане...
263772241
Дайте отгадаю с одного раза, будут ли к ним вопросы и санкции
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