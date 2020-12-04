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Калуга, Мурманск и Сочи — туда отправляют россиян на зимние каникулы депутаты Госдумы

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов предложил три перспективных направления для отдыха россиян на новогодних каникулах в 2021 году. Это Сочи, Мурманская область и Калуга.

«Ни для кого давно не секрет, что Сочи — это не только пляжный отдых, но и отличный вариант для зимних праздников — лучшие горнолыжные курорты страны находятся всего в получасе езды от Адлера», — цитирует Кривоносова РИА Новости 4 декабря. Среднемесячная январская температура в Сочи за последние пять лет не опускалась ниже пяти градусов тепла, «Поэтому это прекрасный выбор для тех, кто хочет заняться зимними видами спорта, но не готов к суровым погодным условиям.

Мурманская область — для более подготовленных туристов, там есть и снегоходные туры, и горнолыжные склоны. «Это направление активно набирает популярность в последние годы. Путешественников ждет полярная ночь с охотой за северным сиянием, суровая красота тундры, стада северных оленей и обилие снега», — рассказал депутат.

Любителям ярмарок (а в Москве они будут закрыты) стоит отправиться в соседние области. «Например, в Калугу, которая в этом году была объявлена новогодней столицей России», — посоветовал Кривоносов.

В Петербурге, напомним, взят курс на отказ от привлечения туристов на праздники.

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Комментарии (2)

doorbal_
когда же уже россияне соберутся и отправят депутатов в Магадан? Вопрос риторический...
261697121
Сам небось в Дубаях греться будет. Расчищает заграницы чтобы соотечественников не видеть.
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