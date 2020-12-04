Калуга, Мурманск и Сочи — туда отправляют россиян на зимние каникулы депутаты Госдумы

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов предложил три перспективных направления для отдыха россиян на новогодних каникулах в 2021 году. Это Сочи, Мурманская область и Калуга.

«Ни для кого давно не секрет, что Сочи — это не только пляжный отдых, но и отличный вариант для зимних праздников — лучшие горнолыжные курорты страны находятся всего в получасе езды от Адлера», — цитирует Кривоносова РИА Новости 4 декабря. Среднемесячная январская температура в Сочи за последние пять лет не опускалась ниже пяти градусов тепла, «Поэтому это прекрасный выбор для тех, кто хочет заняться зимними видами спорта, но не готов к суровым погодным условиям.