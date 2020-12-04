Пассажиры первого ретропоезда на Яхрому могут сдавать билеты. Он должен был начать курсировать с 13 декабря, но ночью 4 декабря три вагона отреставрированной электрички сгорели.



Эту информация «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе транспортной полиции.



Под ретропоезд переделали знаменитую электричку модели ЭР2К-980. Как писало издание «Гудок», состав должен был идти по маршруту Москва — Яхрома, а депо приписки у него было на «Санкт-Петербург — Балтийском».



Однако около полуночи 4 декабря, как писала «Фонтанка», состав после ремонта встал на 16-й путь, но остался под напряжением и без присмотра. Произошло возгорание. Вагон № 8 выгорел полностью, еще два вагона обгорели. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.