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«Зенит» проиграл «Брюгге» и лишился шансов на «евровесну»

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге», который прошел в среду, 2 декабря, в Бельгии. Петербуржцы уступили со счетом 0:3.

Голы забили Шарль де Кетеларе (33 минута), Ханс Ванакен (58, с пенальти) и Ноа Ланг (73).

«Зениту» осталось провести в Лиге чемпионов единственный матч против дортмундской «Боруссии» 8 декабря в Петербурге. Однако его результат уже не будет иметь никакого турнирного значения. Сине-бело-голубые с четырьмя поражениями и одной ничьей уже не поднимутся выше последнего, четвертого места.

Ранее «Краснодар» оказался единственным российским клубом, который сумел победить в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Зато про игроков «Зенита» сделали забавный мультфильм.

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Комментарии (4)

тат2007amg
Гнать мокрыми тряпками весь тренерский штаб - отрабатывать в Сибирь, газ добывать..
260409351
Залечь на дно в Брюгге...
Brevnault
Гузеева права...
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