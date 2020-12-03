Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге», который прошел в среду, 2 декабря, в Бельгии. Петербуржцы уступили со счетом 0:3.
Голы забили Шарль де Кетеларе (33 минута), Ханс Ванакен (58, с пенальти) и Ноа Ланг (73).
Все. Уступаем в Брюгге.#БрюггеЗенит pic.twitter.com/2MFSOhdzFy— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) December 2, 2020
«Зениту» осталось провести в Лиге чемпионов единственный матч против дортмундской «Боруссии» 8 декабря в Петербурге. Однако его результат уже не будет иметь никакого турнирного значения. Сине-бело-голубые с четырьмя поражениями и одной ничьей уже не поднимутся выше последнего, четвертого места.
Ранее «Краснодар» оказался единственным российским клубом, который сумел победить в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Зато про игроков «Зенита» сделали забавный мультфильм.