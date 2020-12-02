РФПИ: «Спутник V» станет самой дешёвой из существующих вакцин

Дмитриев, отметил, что цена первой отечественной разработки ниже других вакцин от COVID-19. По его словам, стоимость препарата для всех стран будет одинаковой. Также рассматривается возможность производство «Спутник V» в Египте и Нигерии. Начиная с марта Россия намерена производить по 30 млн доз вакцин этой вакцины в месяц.

«Стоимость российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составит менее $10 за дозу», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на сессии ООН, заявил, что более ста тысяч человек уже привились вакциной «Спутник V», и анонсировал массовую вакцинацию.

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от 25 до 37 долларов за дозу. По словам официального представителя ЕС, стоимость одной дозы препарата от Pfizer Inc и немецкой компании BioNTech S может составить 15,50 евро, а от CureVac — 10 евро.