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РФПИ: «Спутник V» станет самой дешёвой из существующих вакцин

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе специальной сессии Генассамблеи ООН 2 декабря назвал цену российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Стоимость российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составит менее $10 за дозу», — цитирует его ТАСС.

Дмитриев, отметил, что цена первой отечественной разработки ниже других вакцин от COVID-19. По его словам, стоимость препарата для всех стран будет одинаковой. Также рассматривается возможность производство «Спутник V» в Египте и Нигерии. Начиная с марта Россия намерена производить по 30 млн доз вакцин этой вакцины в месяц.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на сессии ООН, заявил, что более ста тысяч человек уже привились вакциной «Спутник V», и анонсировал массовую вакцинацию.

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от 25 до 37 долларов за дозу. По словам официального представителя ЕС, стоимость одной дозы препарата от Pfizer Inc и немецкой компании BioNTech S может составить 15,50 евро, а от CureVac — 10 евро.

«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, она создана специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о её регистрации в России.

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Комментарии (7)

Дмитрий_1111
станет самой дешёвой - и самой бесполезной похоже
abitfrosty
СССР для меня закончился тем металлическим спутником-статуэткой в бабушкином серванте. Этот спутник явно где-то из тех времен, особенно ярко на контрасте запуск star link.
Danik
Что-то этот спутник, как тот старый. Летает где-то высоко. Его и не видно. Бибкает так, что о нем постоянно слышно. Барабанный бой идет по все планете от Венесуеллы до Индии! Но никто его не получил! И не применил! И когда это будет неизвестно. Сомнения не смутные, а очень четкие. Как и арматы-сарматы, посейдоны-пересветы. Где это счастье! Привейте хотя бы врачей!!!
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