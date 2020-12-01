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Закрытие границ оставило жительницу Финляндии без «Мерседеса». После ссоры под Петербургом на нём уехал её мужчина

Полиция Гатчинского района Ленинградской области разбирается в обстоятельствах пропажи автомобиля у гражданки другого государства.

Как стало известно «Фонтанке» 1 декабря, накануне в дежурную часть поступило заявление от 38-летней женщины с русскими именем и фамилией. Она родилась в Эстонии и зарегистрирована и проживает в финском городе Вантаа. Её беспокоит долгое отсутствие её автомобиля Mercedes-Benz C 180 2019 года выпуска.

Дама рассказала, что на этой машине 16 марта 2020 года въехала из Финляндии в Россию через Торфяновку. С ней находился её сожитель, 34-летний россиянин — в отношениях они состоят с 2019 года. Они направлялись в Псков к родственникам мужчины. Но 18 марта в дороге они повздорили, и дама на эмоциях вышла из машины на 44-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков. Мужчина уехал. Из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса женщине пришлось срочно вернуться в Финляндию. Машина до сих пор к ней не вернулась.

Отметим, что заявление в полицию можно подать не только лично, но и через интернет-приёмную.

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Комментарии (4)

kоt-obormot
"Не приккотилассь"...
sektor7
Гатчина это рассадник триппера и разврата.
/me
С 18 марта до 1 декабря ждала?
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