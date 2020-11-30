В Волгограде восьмилетняя девочка умерла от бешенства после укуса собаки, которую родители подобрали на улице

Восьмилетняя девочка умерда от бешенства в областной детской инфекционной больнице Волгограда 30 ноября. Ребенок заразился от укуса собаки, которую приютили с улицы.



«Восьмилетняя девочка с диагнозом «бешенство» умерла сегодня в реанимации областной детской инфекционной больницы. Подобных смертельных случаев в регионе не было с 2013 года», — сообщил ТАСС представитель областного комитета здравоохранения (облздрава).



Ребенок заболел неделю назад, в минувшую среду ее доставили в Волгоград, где врачи поставили диагноз, но спасти не смогли.

