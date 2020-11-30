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В Волгограде восьмилетняя девочка умерла от бешенства после укуса собаки, которую родители подобрали на улице

Восьмилетняя девочка умерда от бешенства в областной детской инфекционной больнице Волгограда 30 ноября. Ребенок заразился от укуса собаки, которую приютили с улицы.

«Восьмилетняя девочка с диагнозом «бешенство» умерла сегодня в реанимации областной детской инфекционной больницы. Подобных смертельных случаев в регионе не было с 2013 года», — сообщил ТАСС представитель областного комитета здравоохранения (облздрава).

Ребенок заболел неделю назад, в минувшую среду ее доставили в Волгоград, где врачи поставили диагноз, но спасти не смогли.

Собеседник агентства рассказал, что родители девочки приютили бездомную собаку, которая некоторое время проживала во дворе их частного дома. Затем собака умерла, родители ее похоронили и никому ничего не сказали. «Тогда от укуса собаки и произошло заражение», — рассказал чиновник.

Он добавил, что вакцинирование от бешенства проведено двум медработникам Палласовской районной больницы — педиатру и медсестре, которые вступали в контакт с ребенком.

Бешенство — особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Передается человеку со слюной при укусе больным животным. В комитете ветеринарии Волгоградской области ТАСС ранее сообщали, что в регионе в 2018 году было более 140 выявленных случаев бешенства среди животных, в 2019–2020 годах общее число таких случаев составляет 36 — почти в четыре раза меньше. С начала 2020 года для профилактики опасного заболевания среди представителей дикой фауны использовано около 2 млн доз вакцины. Бесплатную прививку от бешенства сделали более 135 тыс. собак и кошек, а также привили 263 тыс. сельскохозяйственных животных.

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Комментарии (1)

19791979
Бедная малышка. Царство небесное... Про родителей лучше промолчу, сами себя наказали уже..
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