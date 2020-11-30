В Волгограде восьмилетняя девочка умерла от бешенства после укуса собаки, которую родители подобрали на улице

Восьмилетняя девочка умерда от бешенства в областной детской инфекционной больнице Волгограда 30 ноября. Ребенок заразился от укуса собаки, которую приютили с улицы.
«Восьмилетняя девочка с диагнозом «бешенство» умерла сегодня в реанимации областной детской инфекционной больницы. Подобных смертельных случаев в регионе не было с 2013 года», — сообщил ТАСС представитель областного комитета здравоохранения (облздрава).
Ребенок заболел неделю назад, в минувшую среду ее доставили в Волгоград, где врачи поставили диагноз, но спасти не смогли.
Собеседник агентства рассказал, что родители девочки приютили бездомную собаку, которая некоторое время проживала во дворе их частного дома. Затем собака умерла, родители ее похоронили и никому ничего не сказали. «Тогда от укуса собаки и произошло заражение», — рассказал чиновник.
Он добавил, что вакцинирование от бешенства проведено двум медработникам Палласовской районной больницы — педиатру и медсестре, которые вступали в контакт с ребенком.