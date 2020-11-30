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Сотрудник Смольного лишился удостоверения и травматического пистолета, помогая ближнему

Помощь незнакомцу для технического сотрудника одного из комитетов Смольного закончилась обращением в полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, накануне около 10 утра в полицию Невского района обратился 40-летний инспектор одного из комитетов администрации города. Он сообщили, что около часа ночи возвращался из гостей, его подвозил знакомый. У дверей парадной дома на Ивановской улице мужчину окликнул незнакомец. Сотрудник комитета подошел к машине «Киа», где стоял мужчина. В ней находился еще один человек, который обратился к сотруднику на иностранном языке, а потом на ломаном русском пытался узнать, где тут ближайший магазин. Заявитель махнул рукой в нужном направлении, а потом его обняли в благодарность.

Когда мужчина дошел домой, то удивился легкости сумки, которая была у него с собой. Он проверил сохранность вещей и обнаружил, что пропали его служебное удостоверение, травматический пистолет, на который у него есть разрешение, и мобильный телефон.

По заявлению проводится проверка.

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Комментарии (3)

houspi
Потерял по пьяни, теперь иностранцев каких-то приплести пытается.
OldObyvatel
Никогда не разговаривайте с неизвестными.©
Повезло чуваку, а мог ведь так легко не отделаться. Или нож в спину, или трубой по голове.
Павел Михайлов
Мало того, что пьяненький сотрудник Смольного шляется по улице с оружием, так ещё носит пистолет как женщина- в сумке..
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