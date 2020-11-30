Сотрудник Смольного лишился удостоверения и травматического пистолета, помогая ближнему

Помощь незнакомцу для технического сотрудника одного из комитетов Смольного закончилась обращением в полицию.
Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, накануне около 10 утра в полицию Невского района обратился 40-летний инспектор одного из комитетов администрации города. Он сообщили, что около часа ночи возвращался из гостей, его подвозил знакомый. У дверей парадной дома на Ивановской улице мужчину окликнул незнакомец. Сотрудник комитета подошел к машине «Киа», где стоял мужчина. В ней находился еще один человек, который обратился к сотруднику на иностранном языке, а потом на ломаном русском пытался узнать, где тут ближайший магазин. Заявитель махнул рукой в нужном направлении, а потом его обняли в благодарность.
Когда мужчина дошел домой, то удивился легкости сумки, которая была у него с собой. Он проверил сохранность вещей и обнаружил, что пропали его служебное удостоверение, травматический пистолет, на который у него есть разрешение, и мобильный телефон.
По заявлению проводится проверка.