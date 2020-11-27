Суд наказал расхитителя усадьбы Игеля. Вместо 50 тысяч он получил реальный срок

Десять месяцев тюрьмы получил петербуржец за неудавшуюся попытку похитить кованую ограду усадьбы Игеля на Каменноостровском проспекте, 58–60.
Как сообщает 27 ноября прокуратура, живущий по соседству с памятником архитектуры XIX века Олег Частухин украл фрагмент ограды в августе 2020 года, но свой план ему завершить не удалось: прохожие, заметив похитителя, потребовали оставить чужое, что он и сделал у отдела полиции.
Часть кованого металлического ограждения длинной 3 метра и высотой 60 см оценили в 48 тысяч рублей. Принадлежала она компании, которая занимается восстановлением усадьбы.
Суд признал мужчину виновным в краже и приговорил к лишению свободы на срок 10 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.
На этом испытания усадьбы Игеля не закончились. Она загорелась 9 ноября. Сотрудники ведомства установили, что пожар повредил крышу, деревянные перекрытия и межкомнатные перегородки флигеля южной части. Кроме того, часть помещений во время тушения залили водой, кровля частично демонтирована. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) потребовал 26 ноября возбудить уголовное дело по факту пожара.