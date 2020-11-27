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Суд наказал расхитителя усадьбы Игеля. Вместо 50 тысяч он получил реальный срок

Десять месяцев тюрьмы получил петербуржец за неудавшуюся попытку похитить кованую ограду усадьбы Игеля на Каменноостровском проспекте, 58–60.

Как сообщает 27 ноября прокуратура, живущий по соседству с памятником архитектуры XIX века Олег Частухин украл фрагмент ограды в августе 2020 года, но свой план ему завершить не удалось: прохожие, заметив похитителя, потребовали оставить чужое, что он и сделал у отдела полиции.

Часть кованого металлического ограждения длинной 3 метра и высотой 60 см оценили в 48 тысяч рублей. Принадлежала она компании, которая занимается восстановлением усадьбы.

Суд признал мужчину виновным в краже и приговорил к лишению свободы на срок 10 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

На этом испытания усадьбы Игеля не закончились. Она загорелась 9 ноября. Сотрудники ведомства установили, что пожар повредил крышу, деревянные перекрытия и межкомнатные перегородки флигеля южной части. Кроме того, часть помещений во время тушения залили водой, кровля частично демонтирована. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) потребовал 26 ноября возбудить уголовное дело по факту пожара.

Особняк Игеля возвели в 1894 году. В левом каменном корпусе располагалась оранжерея. Автор проекта здания Борис Зонн. Дом Вяземского построили в 1866 году. Изначально в нем проводились уроки летнего танцкласса «Шато де флер». Позже его приобрел штабс-ротмистр князь Александр Вяземский. Через тридцать лет в нем расположилась механическая мастерская, здание достроили и приспособили под выпуск дальномеров и дистанционных трубок.

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Комментарии (5)

zavval
Ну и где реальный срок , указанный в заголовке статьи?
"приговорил к лишению свободы на срок 10 месяцев условно"
liliavisenkova515
По большей части все пожары происходят по причине того, что люди которые наняты для того чтобы отремонтировать, отреставрировать ну или просто восстановить, живут в тех же помещениях, где и работают, т.к. чаще всего данные работники это люди Таджикистана, Узбекистана и Казахстана - им наплевать на технику безопасности и соблюдения правил, чтоб не было пожара!!!
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