В России хотят реформировать похоронное дело. Законопроект уже внесен в Госдуму

В Госдуму был внесен законопроект о реформе в похоронной сфере. Авторы инициативы считают, что федеральный закон 1996 года необходимо доработать.



«Федеральным законом № 8-ФЗ не определены требования к качеству ритуальных услуг и осуществлению деятельности по оказанию ритуальных услуг», — указано в пояснительной записке к новому законопроекту, опубликованному 27 ноября.

Авторы предлагают установить для похоронной деятельности «требования, которые должны быть едиными на территории Российской Федерации». Так, похоронные компании должны будут заключать специальное соглашение о своей деятельности с региональными или муниципальными властями. Подразумевается, что заказы на организацию траурных мероприятий будут проходить «исключительно через пункты приема заказов или диспетчерские центры».