В России хотят реформировать похоронное дело. Законопроект уже внесен в Госдуму

В Госдуму был внесен законопроект о реформе в похоронной сфере. Авторы инициативы считают, что федеральный закон 1996 года необходимо доработать.
«Федеральным законом № 8-ФЗ не определены требования к качеству ритуальных услуг и осуществлению деятельности по оказанию ритуальных услуг», — указано в пояснительной записке к новому законопроекту, опубликованному 27 ноября.
Авторы предлагают установить для похоронной деятельности «требования, которые должны быть едиными на территории Российской Федерации». Так, похоронные компании должны будут заключать специальное соглашение о своей деятельности с региональными или муниципальными властями. Подразумевается, что заказы на организацию траурных мероприятий будут проходить «исключительно через пункты приема заказов или диспетчерские центры».
Предложенные нововведения устанавливают требования к предоставлению мест на кладбищах и их учет. «Устанавливается общий порядок учета мест захоронений посредством ведения реестра мест захоронений уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в сфере похоронного дела», — говорится в законопроекте.
Также власти намерены регулировать захоронение отдельных категорий граждан, например, лиц, которые могут быть погребены на Федеральном военном мемориальном кладбище. В законопроекте вводится термин «семейные (родовые) захоронения».
Документ также предусматривает ответственность за «распространение информации о смерти граждан (персональных данных)». Также наказываться по закону будет нарушение требований по приему заказов на похороны.