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В России хотят реформировать похоронное дело. Законопроект уже внесен в Госдуму

В Госдуму был внесен законопроект о реформе в похоронной сфере. Авторы инициативы считают, что федеральный закон 1996 года необходимо доработать.

«Федеральным законом № 8-ФЗ не определены требования к качеству ритуальных услуг и осуществлению деятельности по оказанию ритуальных услуг», — указано в пояснительной записке к новому законопроекту, опубликованному 27 ноября.

Авторы предлагают установить для похоронной деятельности «требования, которые должны быть едиными на территории Российской Федерации». Так, похоронные компании должны будут заключать специальное соглашение о своей деятельности с региональными или муниципальными властями. Подразумевается, что заказы на организацию траурных мероприятий будут проходить «исключительно через пункты приема заказов или диспетчерские центры».

Предложенные нововведения устанавливают требования к предоставлению мест на кладбищах и их учет. «Устанавливается общий порядок учета мест захоронений посредством ведения реестра мест захоронений уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в сфере похоронного дела», — говорится в законопроекте.

Также власти намерены регулировать захоронение отдельных категорий граждан, например, лиц, которые могут быть погребены на Федеральном военном мемориальном кладбище. В законопроекте вводится термин «семейные (родовые) захоронения».

Документ также предусматривает ответственность за «распространение информации о смерти граждан (персональных данных)». Также наказываться по закону будет нарушение требований по приему заказов на похороны.

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Комментарии (7)

hedgehog_
требуется содать позоронный фонд россейскай федерации, переименовав в него пенсионный фонд. и пенсий не будет и на похороны приходите со своим
Агроном аэродрома
Вслед за мусорными апираторами на арену выходят апираторы похоронные?
Интересно, ежемесячную мзду будут считать по "количеству прописанных" или от "общей площади"?
alex715-6
Не понятно, это очередная новая инициатива, или речь о том проекте, который разрабатывали более 10 лет?
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