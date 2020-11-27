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В Финляндии зафиксировали новый рекорд заболевших коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Финляндии зарегистрировали 618 новых случаев заболевания COVID-19, сообщается 27 ноября на сайте ведомства здравоохранения и социального развития THL.

Это стало новым рекордом суточного прироста заразившихся COVID-19 в Суоми. Больше всего случаев (352) — в Хельсинки и столичном регионе.

Новых пиков заболеваемость Финляндия достигла неделю назад. После этого власти столичного региона ввели новые ограничения, а в правительстве задумались о режиме ЧС.

С начала пандемии в Финляндии выявили 23 766 случаев коронавируса. Летальных исходов в республике — 393.

Въезд в Финляндию для российских туристов не откроется, по предварительным данным, как минимум до конца 2020 года.

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