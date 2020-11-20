Суточный прирост заболевших коронавирусом в Финляндии бьёт рекорды. Хельсинки вводит новые ограничения

Днём ранее был 351 заболевший. Для сравнения: максимум первой волны был достигнут 6 апреля и составил 206 случаев. Всего в стране коронавирус выявили у 20 747 человек. Умерли 375 заразившихся.

За последние сутки в Финляндии зарегистрирован 461 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за всё время пандемии COVID-19. Об этом сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL, отмечая при этом, что в данную статистику вошли также положительные диагнозы за более длительный период.

Главврач Хельсинкской университетской больницы HUS Маркку Мякиярви говорит о необходимости новых мер для предотвращения распространения вируса, пишет Yle. Как отмечает Макиярви, заболеваемость COVID-19 в Финляндии составляет 113 заражений на 100 тысяч жителей за две недели, доля положительных тестов — 3,3 %. Суточный прирост заболеваемости увеличился до 10 %. Заполняемость коек в больницах пока не вызывает тревогу, но и места постепенно занимают новые пациенты.



Власти Хельсинки в связи со сложившейся ситуацией объявили об ограничении участников мероприятий, включая концерты, спортивные соревнования и праздники, до 20 человек. Меры вступят в силу 23 ноября и будут действовать в течение трёх недель. На частные мероприятия по-прежнему не рекомендуют звать больше 10 человек.

Въезд в Финляндию для российских туристов не откроется, по предварительным данным, как минимум до конца 2020 года.