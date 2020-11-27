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Шесть человек погибли в Краснодарском крае: маршрутка столкнулась с КАМАЗом

Тяжёлое ДТП произошло 27 ноября около 8:30 на 5-м километре автодороги Выселки — Кирпильская в Выселковском районе Краснодарского края.

Как сообщает «МВД Медиа», прибывшие на место полицейские установили, что, по предварительным данным, водитель «Газели» при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КАМАЗ. На фото видно, что движение осложняет туман.

Фото: Пресс-центр МВД России
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На месте скончались шесть человек, ещё четверо с травмами госпитализированы. Полиция провод проверку. На месте аварии, по данным ГУ МЧС, организовано реверсивное движение.

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Комментарии (7)

260551481
Родина Ткачева и его детища "Агрокомплекс"...
261217951
Это не шутки, ехать на маршрутке.
Men13
Какая это маршрутка??? Это грузовой фургон. Газели в принципе опасны для жизни при перевозки людей.
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