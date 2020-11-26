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Баскетбольный «Зенит» победил «Жальгирис» в матче Евролиги

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» нанес поражение литовскому «Жальгирису» в матче 11-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги 26 ноября.

Встреча в Каунасе, закончилась со счетом 83:75 (23:15, 22:17, 21:19, 17:24). В составе гостей Остин Холлинз набрал 20 очков, у проигравших самым результативным стал Мариус Григонис (18 очков).

«Зенит», одержавший шесть побед в восьми играх Евролиги, 3 декабря примет турецкий «Фенербахче».

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