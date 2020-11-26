Девушка с велосипедом подверглась атаке дикого кабана на острове Убин в Сингапуре, но нужны ему были только ароматные слойки карри.

Как рассказала Триша Юэн Тоу, она была на прогулке со своей подругой, когда к ней приблизился зверь.

«Когда я собиралась припарковать байк, ко мне подошел кабан. Поскольку это была не первая моя встреча с кабаном, я сохраняла спокойствие и использовала велосипед как защиту, стараясь не навредить кабану. Мне даже в голову не пришло, что ему что-то нужно из моей корзины», — описала она ситуацию.