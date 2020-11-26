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Голодный кабан ограбил велосипедистку в Сингапуре. Посмотрите, как ловко он захватил ароматные слойки

Девушка с велосипедом подверглась атаке дикого кабана на острове Убин в Сингапуре, но нужны ему были только ароматные слойки карри.

Как рассказала Триша Юэн Тоу, она была на прогулке со своей подругой, когда к ней приблизился зверь.

«Когда я собиралась припарковать байк, ко мне подошел кабан. Поскольку это была не первая моя встреча с кабаном, я сохраняла спокойствие и использовала велосипед как защиту, стараясь не навредить кабану. Мне даже в голову не пришло, что ему что-то нужно из моей корзины», — описала она ситуацию.

Однако в корзине лежали слойки карри, именно их запах и привлёк животное. Кабан встал на задние лапы и ловко вытащил из корзины пакет с выпечкой. Три слойки, которые в процессе вывалились из пакета, он тоже хотел было подобрать, но, оценив ситуацию, предпочёл быстро ретироваться.

Туристам Триша Юэн Тоу дала совет — не привозить на остров еду либо использовать для неё герметичный контейнер, который не пропускает запахи, привлекающие местную фауну.

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Комментарии (2)

Кровокрас
счастливые люди. наш рассеяский электорат забил бы этого кабана своими велосипедами и потом выложил селфи вк
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