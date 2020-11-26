В частности, поправки, вызванные изменениями Конституции, запрещают «применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ». Кроме того, под запретом окажутся семейные отношения, которые противоречат «основам правопорядка и нравственности» .

Законопроект Владимира Путина, который вносит в Семейный кодекс верховенство Конституции РФ над международными договорами, принят депутатами Государственной думы в первом чтении 26 ноября. Трансляция заседания идёт на сайте парламента.

Решения по таким спорным вопросам будет принимать Конституционный суд, пояснил докладчик, официальный представитель президента РФ, председатель комитета по государственному строительству, соавтор конституционных поправок Путина Павел Крашенинников.

На вопрос депутатов, что собой представляют «основы нравственности» Крашенинников ответил, что наши основы нравственности «не предполагают многожёнства и многозамужества».

В пояснительной записке законопроекта упоминание «основ правопорядка и нравственности» объясняется тем, «что семейные отношения являются особой сферой правового регулирования, где доминирующее значение имеют морально-нравственные ценности».

Павел Крашенинников отдельно оговорился про однополые браки, которые граждане России заключают в иностранных государствах.

«Были истории, когда в МФЦ регистрировались [однополые браки], когда граждане привозили соответствующие документы. Здесь мы эти истории снимаем», — заявил депутат.