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Disney уволит 32 тысячи сотрудников. Тематические парки простаивают из-за пандемии

В первой половине 2021 года Disney уволит 32 тысячи сотрудников. Без работы останутся служащие тематических парков по всему миру. Как пишет Reuters, о решении говорится в документах, поданных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Ранее руководство Disney сообщало о том, что из-за пандемии и невозможности открыть развлекательные парки ему придётся уволить 28 тысяч человек. Теперь цифра выросла. «Диснейленд» в Париже повторно закрылся после введения ограничений во Франции, связанных со второй волной коронавируса. Места уже потеряла часть работников парка в Южной Калифорнии, дирекция которого не уверена, что площадку удастся открыть для посетителей в ближайшее время. «Диснейленд» во Флориде работает с жёсткими ограничениями.

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