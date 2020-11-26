В Колпино женщина пугала пистолетом. Творение кустарного мастера оказалось боевым, но бесполезным

Странная покупательница устроила беспокойное утро продуктовому магазину в Колпинском районе Петербурга. К товарам она присматривалась, крутя пистолетом у лиц продавцов.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 ноября, накануне полицию на Пролетарскую, 54, вызвали жители, обеспокоенные поведением женщины в круглосуточном магазине продуктов. Она появилась в помещении около половины шестого утра и привлекла внимание странностями, но в большей степени — пистолетом.
Наряд полиции был на месте через десять минут. Женщина всё ещё держала магазин в напряжении. Правоохранители отобрали у неё нечто, внешне похожее на пистолет Макарова, но внятного объяснения выходки не добились. Обезоруженная продолжала вести себя неадекватно, скорая увезла её в психиатрическую больницу.
Известно, что нарушительнице спокойствия недавно исполнилось 52 года, она живёт неподалёку, инвалид и в прошлом привлекалась за причинение тяжкого вреда здоровью.
Присмотревшись к её оружию, эксперты заключили, что над ним основательно поколдовали: под ПМ переделывали травматический МР-80–13Т. В стволе был патрон, но одна деталь была повреждена, другой не хватало — так что самодельное огнестрельное оружие оказалось непригодно для стрельбы.
В ГУ МВД по Петербургу и области добавили, что после демонстрации творения неизвестного оружейника не исключено возбуждение уголовного дела.