FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +6
75.81р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

В Ленобласти двое мужчин погибли под завалом из досок

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного инцидента в Волосовском районе Ленобласти.

Как сообщает 47news, днём 25 ноября двое сотрудников ЗАО «Управление механизации-343» работали на территории организации, когда погрузчик задел штабель. Доски свалились и погребли их под собой.

Оба мужчины погибли. Это были 30-летний Артём и 43-летний Андрей из деревни Извара.

По словам директора «УМ-343» Николая Червякова, погрузчик принадлежит компании «Тимпродукт», которая арендует у него площади. Гендиректор «Тимпродукта» Александр Пушной, в свою очередь, заявил, что 54-летний водитель погрузчика — также житель деревни Извара — в момент происшествия был трезв.

По данным СПАРК-Интерфакс, оборот «УМ-343» за прошлый год составил около 7 миллионов рублей, прибыль около 700 тысяч. Основной вид деятельности — производство земляных работ. «Тимпродукт» занимается распиловкой древесины. Оборот за 2019 год составил 75 млн рублей, прибыль — 750 тысяч.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

veteran78
Да какая Вам разница кто эти деньги ворует ? Тут хоть предприниматели уходят от налогов а уйдут в бюджет там чиновники разворуют . Казна это их личный кошелёк.
Maritimer
Мои соболезнования семьям погибших.

Но я здесь на другой факт обратил внимание - одна компания занимается земляными работами и показывает рентабельность 10% (700 т.р. прибыли / 7 млн.р. выручки), другая же занимается более выгодным делом - лесопереработкой, а рентабельность показывает смешную - 1% (750 т.р. прибыли / 75 млн.р. выручки).
Я бы к расследованию инциндента еще и налоговую полицию подключил - где деньги, Зин?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний