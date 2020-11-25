В Ленобласти двое мужчин погибли под завалом из досок

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного инцидента в Волосовском районе Ленобласти.



Как сообщает 47news, днём 25 ноября двое сотрудников ЗАО «Управление механизации-343» работали на территории организации, когда погрузчик задел штабель. Доски свалились и погребли их под собой.

Оба мужчины погибли. Это были 30-летний Артём и 43-летний Андрей из деревни Извара.

По словам директора «УМ-343» Николая Червякова, погрузчик принадлежит компании «Тимпродукт», которая арендует у него площади. Гендиректор «Тимпродукта» Александр Пушной, в свою очередь, заявил, что 54-летний водитель погрузчика — также житель деревни Извара — в момент происшествия был трезв.