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Въехавший в офис Меркель мужчина уже делал подобное 6 лет назад. В полиции не исключают «психологические проблемы»

Мужчина, который въехал на машине в ворота офиса федерального канцлера ФРГ, несколько лет назад уже пытался протаранить государственное учреждение.

«В феврале 2014 года та же машина [которая 25 ноября въехала в офис Ангелы Меркель] — тоже исписанная политическими лозунгами — въехала в ворота канцелярии. Тогда на боку универсала Volkswagen было написано: «Больше никаких убийств людей», а на другой стороне: «Николь, я люблю тебя», — сообщает 25 ноября Bild со ссылкой на МВД ФРГ.

Полиция Германии в Twitter сообщила, что 54-летнего мужчину задержали. Полицейские пытаются выяснить, чем вызвано поведение немца. Среди версий — «психологические причины».

В Федеральной канцелярии подтвердили нападение и добавили, что «не было никакой опасности для канцлера, других членов федерального правительства».

Утром 25 ноября автомобиль въехал в офис Меркель. На машине было написано «Остановите политику глобализации» и «Проклятые убийцы детей и стариков».

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