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Более четырех тысяч елей переедут из-под ЛЭП на улицы Петербурга, чтобы поднять настроение горожанам

Фото: комитет по благоустройству Петербурга

Летние цветы в вазонах на главных площадях и магистралях Петербурга в преддверии зимы сменили композиции из срезки ели. Новогодние деревья должны поднять настроение горожанам и напомнить «о приближении самого веселого в году праздника», отмечают 25 ноября в пресс-службе комитета по благоустройству.

Для предновогоднего оформления Петербурга используют более 4 тысяч елей. Всего хвойные композиции появятся на 42 объектах. В ближайшее время ими украсят Исаакиевскую и Сенную площади, Английскую и Синопскую набережные, площади Льва Толстого, Восстания и Стачек, Большую Конюшенную улицу, Невский, Каменноостровский, Лиговский и Ленинский проспекты и Таврический сад. В уличных вазонах еловые композиции простоят до весны, потом их вновь заменят цветами.

Фото: комитет по благоустройству
Фото: комитет по благоустройству
Фото: комитет по благоустройству
Фото: комитет по благоустройству

Срезку ели для предновогоднего оформления берут из деревьев, выросших на противопожарных полосах и в зоне ЛЭП, а также убранных при расчистке этих территорий. В петербургских парках, садах и скверах, а также на бульварах и улицах города самосевные растения не высаживают, для озеленения используют специально выращенные в питомниках деревья, которые соответствуют требованиям государственных стандартов, добавили в комитете.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга

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Комментарии (1)

Коренная ленинградка
Ещё бы фонариками украсили как в Эстонии, вообще красота была бы..
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