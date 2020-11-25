Летние цветы в вазонах на главных площадях и магистралях Петербурга в преддверии зимы сменили композиции из срезки ели. Новогодние деревья должны поднять настроение горожанам и напомнить «о приближении самого веселого в году праздника», отмечают 25 ноября в пресс-службе комитета по благоустройству.



Для предновогоднего оформления Петербурга используют более 4 тысяч елей. Всего хвойные композиции появятся на 42 объектах. В ближайшее время ими украсят Исаакиевскую и Сенную площади, Английскую и Синопскую набережные, площади Льва Толстого, Восстания и Стачек, Большую Конюшенную улицу, Невский, Каменноостровский, Лиговский и Ленинский проспекты и Таврический сад. В уличных вазонах еловые композиции простоят до весны, потом их вновь заменят цветами.