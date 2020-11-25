Летние цветы в вазонах на главных площадях и магистралях Петербурга в преддверии зимы сменили композиции из срезки ели. Новогодние деревья должны поднять настроение горожанам и напомнить «о приближении самого веселого в году праздника», отмечают 25 ноября в пресс-службе комитета по благоустройству.
Для предновогоднего оформления Петербурга используют более 4 тысяч елей. Всего хвойные композиции появятся на 42 объектах. В ближайшее время ими украсят Исаакиевскую и Сенную площади, Английскую и Синопскую набережные, площади Льва Толстого, Восстания и Стачек, Большую Конюшенную улицу, Невский, Каменноостровский, Лиговский и Ленинский проспекты и Таврический сад. В уличных вазонах еловые композиции простоят до весны, потом их вновь заменят цветами.
Срезку ели для предновогоднего оформления берут из деревьев, выросших на противопожарных полосах и в зоне ЛЭП, а также убранных при расчистке этих территорий. В петербургских парках, садах и скверах, а также на бульварах и улицах города самосевные растения не высаживают, для озеленения используют специально выращенные в питомниках деревья, которые соответствуют требованиям государственных стандартов, добавили в комитете.