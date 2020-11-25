Двое из «Мерседеса», напавшие на полицейских в Александровском парке, получили по году. Один — условно, второй — в колонии

Инцидент произошел 16 июня около 3 часов ночи в Александровском парке. Как сообщает 25 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, у дома 8, литера «А», по Александровскому парку инспектор ДПС остановил автомобиль Mercedes-Benz GL500, которым без документов управлял один из подсудимых. Второй ехал пассажиром. Когда полицейский попросил водителя проследовать в отдел полиции для установления его личности, владельца машины и составления протокола об административном правонарушении, тот отказался. Оба парня стали выражать недовольство и препятствовать действиям инспектора, и тот вызвал подмогу.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор двоим молодым людям, которые напали на сотрудников ГИБДД в Петроградском районе, когда те остановили их «Мерседес» и попытались проверить документы. Полицейским потребовалась помощь медиков.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейские попытались поместить нарушителей в патрульную машину, а те, продолжая сопротивляться, пустили в ход кулаки. В результате пассажира «Мерседеса» удалось задержать, а водитель скрылся на подъехавшей «Мазерати». Полицейским с травмами лица и ушибами рук и тела потребовалась медицинская помощь.

Помимо этого, подсудимые успели публично оскорбить полицейских при исполнении, а буйный водитель еще и сбежал во время службы в армии. Он захотел навестить мать и 17 июня 2020 года без уважительных причин не явился на службу и уехал в Дагестан, где пробыл до 2 июля. На суде оба раскаялись и признали свою вину.

Военный суд признал обоих виновными в оскорблении и применении силы в отношении представителей власти (ч.1 ст.318 и ст. 319 УК РФ), а водителя «Мерседеса» еще и в самовольном оставлении места службы (ч.3 ст.337 УК РФ). Пассажира приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а автомобилиста — к году лишения свободы в колонии-поселении. Также суд частично удовлетворил гражданские иски, постановив взыскать с каждого подсудимого по 25 000 рублей в пользу каждого потерпевшего.