На инспекторов ГИБДД напали в парке у «Горьковской». Водитель «Гелендвагена» скрылся на «Мазерати»

Полиция Петербурга разыскивает водителя премиального кроссовера, который минувшей ночью вместе с товарищем напал на инспекторов ГИБДД. Одного из злоумышленников удалось задержать.

Как сообщает 47news, 16 июня около 3 часов ночи в Александровском парке сотрудники ГИБДД Петроградского района остановили Mercedes-Benz GL500 и попросили водителя и пассажира предъявить документы. Те отказались. Полицейские пригласили их в свой автомобиль, но те вдруг пустили в ход кулаки.

Внезапно рядом остановился «Мазерати» с госномером «777». Водитель «Мерседеса» прыгнул в него и уехал. Пассажир остался, его задержали и доставили в отдел. В отношении него составлен административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.