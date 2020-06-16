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16.06.2020 13:00
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На инспекторов ГИБДД напали в парке у «Горьковской». Водитель «Гелендвагена» скрылся на «Мазерати»

Полиция Петербурга разыскивает водителя премиального кроссовера, который минувшей ночью вместе с товарищем напал на инспекторов ГИБДД. Одного из злоумышленников удалось задержать.

Как сообщает 47news, 16 июня около 3 часов ночи в Александровском парке сотрудники ГИБДД Петроградского района остановили Mercedes-Benz GL500 и попросили водителя и пассажира предъявить документы. Те отказались. Полицейские пригласили их в свой автомобиль, но те вдруг пустили в ход кулаки.

Внезапно рядом остановился «Мазерати» с госномером «777». Водитель «Мерседеса» прыгнул в него и уехал. Пассажир остался, его задержали и доставили в отдел. В отношении него составлен административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Полицейским же пришлось обращаться к врачам. У них зафиксировали травмы лица и ушибы рук и тела.

По данным издания, «Мазерати» принадлежит 28-летнему петербуржцу (в его квартиру на Большом проспекте П.С. полицейские попасть не смогли), а «Мерседес» — 38-летнему мужчине из одной из южных республик. Пассажир, кстати, — его земляк.

Вчера в Москве, напомним, инспекторы ГИБДД также пострадали в результате конфликта. Они остановили такси на Ленинском проспекте, и тут к служебной машине подошел прохожий и начал стрелять. Те открыли огонь в ответ и ранили нападавшего. Он госпитализирован, как и двое полицейских. Дома у стрелка нашли экстремистскую литературу.

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Комментарии (40)

mailbrd
Полицейские написали заявление в полицию))
vic_5e4cd1938d1a8
Ну почему их ни пристрелили, ко всем чертям, при нападении??!!! В пору на митинг выходить, что бы полиция стреляла, как в США.
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