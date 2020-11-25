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Неудержимого Михаила после угона и побега из больницы помог задержать читатель «Фонтанки»

Звонок от петербуржца позволил полиции завершить поиски Михаила Логинова, которого не смогли удержать в больнице конвой и наручники. В федеральный розыск его объявили месяц назад.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 ноября, накануне вечером горожанин узнал Логинова в водителе белого «Форда Фиесты» на 5-й Красноармейской улице. Он оповестил дежурного службы «112», сообщил, что информацию о розыске почерпнул в новости «Фонтанки», и добавил — тот, кого ищут с середины октября, как раз напротив здания Адмиралтейского УМВД.

Логинова задержали в паре километров — в переулке Бойцова. «Форд» оказался чужим. После угона аналогичного мужчину 4 октября арестовал Московский райсуд. Автомобильная кража закончилась полицейской погоней и аварией, после которой Логинов попал в больницу. Его жена предполагала, что переломы и синяки появились уже после ДТП. Михаила госпитализировали из отдела полиции. Палата арестанта охранялась, для надёжности использовали наручники. Несмотря на это, 13 октября стало известно о побеге.

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Комментарии (2)

USSR_forever
бдительному гражданину надо премию выдать за помощь в поимке... побольше бы таких бдительных...
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