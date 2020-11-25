Неудержимого Михаила после угона и побега из больницы помог задержать читатель «Фонтанки»

Звонок от петербуржца позволил полиции завершить поиски Михаила Логинова, которого не смогли удержать в больнице конвой и наручники. В федеральный розыск его объявили месяц назад.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 ноября, накануне вечером горожанин узнал Логинова в водителе белого «Форда Фиесты» на 5-й Красноармейской улице. Он оповестил дежурного службы «112», сообщил, что информацию о розыске почерпнул в новости «Фонтанки», и добавил — тот, кого ищут с середины октября, как раз напротив здания Адмиралтейского УМВД.

