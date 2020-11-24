Шестьдесят лет колонии строгого режима поделили между налетчиками на петербургские ювелирные магазины

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 24 ноября, на скамье подсудимых оказались Нодар Тухиашвили и Александр Суетов, которые установлены как организаторы преступной группы, а также их пятеро сообщников — Ян Неустроев, Александр Истранин, Александр Степанов, Алексей Стреляев и Николай Елисеев, каждый из которых играл свою роль при совершении разбойных нападений на ювелирные магазины.

Судьбу семерых участников организованной преступной группы, которые совершали разбойные нападения на ювелирные магазины, решили в стенах Кировского районного суда Петербурга. Ближайшие годы им предстоит находиться в изоляции от общества.

Как следует из материалов уголовного дела, Суетов и Тухиашвили разработали преступный план в начале 2017 года. В период с января по октябрь совместно с подельниками они шесть раз врывались и опустошали торговые точки ради драгоценностей.

Одной из них в разгар новогодних праздников в тот год стал ювелирный салон «585 Золото» на проспекте Ленина в Красном Селе. Выбор именно на него пал после наблюдения, которое организаторы провели накануне преступления. Отобрав сообщников, на следующий день они надели шапки, шарфы и перчатки, вооружились молотками и газовым пистолетом, после чего ворвались в магазин. Один из них контролировал вход, сотрудников и посетителей, которым было приказано лечь на пол, а остальные разбили витрины и выгребли около сорока единиц ювелирных изделий на 430 тысяч рублей. Добычу уже позже они распределили между собой.

В последующем участники преступной группы совершили еще пять разбойных нападений на подобные салоны по разным адресам в Петербурге на общую сумму более 6 млн рублей.