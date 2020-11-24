IATA: Потери авиакомпаний из-за пандемии составят 157 млрд долларов, границы откроются к середине 2021 года

В июне IATA прогнозировала убытки авиаотрасли в 100 млрд долларов за двухлетний период, однако обновлённые данные предполагают дефицит в размере 118,5 млрд долларов в этом году и еще 38,7 млрд долларов — в 2021-м.

Авиакомпании мира потеряют в общей сложности 157 миллиардов долларов в этом и следующем году на фоне усугубившегося спада. Вторая волна пандемии коронавируса ухудшила перспективы отрасли. Об этом 24 ноября сообщает Reuters со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

Мир с нетерпением ждёт массовой вакцинации, однако на полётах этот шаг по борьбе с коронавирусом отразится не сразу.

«Положительное влияние, которое это окажет на экономику и авиасообщение, не произойдет до середины 2021 года», — приводит агентство слова гендиректора IATA Александра де Жуниака.



По оценке ассоциации, количество пассажиров снизится до 1,8 млрд в этом году с 4,5 млрд в 2019-м и только частично восстановится до 2,8 миллиарда в 2021-м. Ожидается, что выручка от пассажирских перевозок в 2020 году упадет на 69%, до 191 миллиарда долларов.



Открытие границ, как полагает IATA, произойдёт к середине 2021 года. По словам де Жуниака, вряд ли вакцинация станет обязательным условием для перелётов — как, например, анонсировала австралийская авиакомпания Qantas, более важную роль будет играть тестирование.

Как сообщает IATA, позитивные новости для авиаотрасли есть только в сфере грузоперевозок, поскольку необходимость полетов приводит к росту цен на фрахт. Доход от них в мире по итогам 2020 года, вероятно, вырастет на 15%, до 117,7 млрд долларов, несмотря на снижение объемов на 11,6%, до 54,2 млн тонн.