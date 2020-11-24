Дорожные работы на путепроводе кольцевой автодороги в районе Мурино оставят проезд по внутреннему кольцу суженным вдвое до середины декабря. Сроки продлили уже во второй раз, теперь — из-за погоды.
Как сообщает 24 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы по локальной замене напыляемой гидроизоляции и восстановлению защитного слоя бетона на путепроводе над железной и автомобильной дорогами, расположенном на 31-м километре внутреннего кольца КАД, в районе развязки с автодорогой Санкт-Петербург — Матокса, продлены до 13 декабря. Из-за них на участке перекрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы, а на третьей и четвертой полосах скорость ограничена до 50 км/ч.
Из-за неблагоприятных погодных условий перед нанесением битумного праймера для увеличения адгезионных свойств гидроизолирующей мембраны необходимо дополнительно подготовить, просушить и прогреть железобетонное основание, пояснили в дорожном управлении. Также нужно создать определенный температурно-климатический режим для нанесения и стабилизации верхнего слоя из гидроизоляционной эмульсии.
Ограничения из-за работ на путепроводе действуют с 27 октября. Ранее их планировали завершить 12 ноября, но после демонтажа асфальтобетонного покрытия оказалось, что бетонных работ потребуется больше, чем было рассчитано, и сроки продлили до 23 ноября. Теперь же свои коррективы внесла погода, не исключено, что не в последний раз.
Работы ведет ООО «ЕвроТрансСтрой». Они производятся круглосуточно, в три смены.