Дорожные работы на путепроводе кольцевой автодороги в районе Мурино оставят проезд по внутреннему кольцу суженным вдвое до середины декабря. Сроки продлили уже во второй раз, теперь — из-за погоды.

Как сообщает 24 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы по локальной замене напыляемой гидроизоляции и восстановлению защитного слоя бетона на путепроводе над железной и автомобильной дорогами, расположенном на 31-м километре внутреннего кольца КАД, в районе развязки с автодорогой Санкт-Петербург — Матокса, продлены до 13 декабря. Из-за них на участке перекрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы, а на третьей и четвертой полосах скорость ограничена до 50 км/ч.