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16 декабря — круглый стол «Бизнес в маске. Вторая волна. Как бизнес Петербурга пережил 2020 год»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей петербургских компаний и экспертов. На круглом столе поговорим об уроках и итогах непростого для петербургских компаний года.

Вопросы для обсуждения:

  • Что стало для вашей компании самым сложным в период пандемии? Как ограничения отразились на вашем бизнесе?
  • Какими мерами господдержки вам удалось воспользоваться? Были ли они достаточными для предприятий вашей отрасли?
  • Пришлось ли вам корректировать свои планы в связи с эпидемией? Каких результатов по итогам года вы ожидаете?
  • Что мы возьмем с собой из эпохи эпидемии в будущее?
  • Какие прогнозы вы строите на следующий год?

Вторая волна коронавируса захлестнула бизнес, еще не оправившийся от последствий и ограничений первой волны. Весенний простой по-прежнему дает о себе знать многим предприятиям, так или иначе влияние эпидемии почувствовал на себе весь бизнес.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

 

План мероприятий

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