16 декабря — круглый стол «Бизнес в маске. Вторая волна. Как бизнес Петербурга пережил 2020 год»

Вопросы для обсуждения:
- Что стало для вашей компании самым сложным в период пандемии? Как ограничения отразились на вашем бизнесе?
- Какими мерами господдержки вам удалось воспользоваться? Были ли они достаточными для предприятий вашей отрасли?
- Пришлось ли вам корректировать свои планы в связи с эпидемией? Каких результатов по итогам года вы ожидаете?
- Что мы возьмем с собой из эпохи эпидемии в будущее?
- Какие прогнозы вы строите на следующий год?
Вторая волна коронавируса захлестнула бизнес, еще не оправившийся от последствий и ограничений первой волны. Весенний простой по-прежнему дает о себе знать многим предприятиям, так или иначе влияние эпидемии почувствовал на себе весь бизнес.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru