В онлайн-магазинах появилось приложение для отслеживания контактов россиян с зараженными COVID-19

Разработанное министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ бесплатное приложение «Госуслуги. COVID трекер» появилось в магазинах App Store и Google Play. Об этом стало известно 23 ноября.



В описании к приложению сказано, что оно позволяет пользователям узнать о возможных контактах с людьми, у которых выявили коронавирус, используя технологию Exposure Notification, разработанную в Apple и Google.



Приложение работает следующим образом: оно обменивается данными по Bluetooth с другими устройствами, на которые также скачано. Если у пользователя подтвердился COVID-19, он может анонимно сообщить об этом через приложение. Тогда другие пользователи, с кем он находился рядом в течение двух недель, получат push-уведомление с датой контакта. Персональные данные, как следует в описании, при этом не разглашаются.

