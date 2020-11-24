FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +1
75.76р89.93р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

В онлайн-магазинах появилось приложение для отслеживания контактов россиян с зараженными COVID-19

Разработанное министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ бесплатное приложение «Госуслуги. COVID трекер» появилось в магазинах App Store и Google Play. Об этом стало известно 23 ноября.

В описании к приложению сказано, что оно позволяет пользователям узнать о возможных контактах с людьми, у которых выявили коронавирус, используя технологию Exposure Notification, разработанную в Apple и Google.

Приложение работает следующим образом: оно обменивается данными по Bluetooth с другими устройствами, на которые также скачано. Если у пользователя подтвердился COVID-19, он может анонимно сообщить об этом через приложение. Тогда другие пользователи, с кем он находился рядом в течение двух недель, получат push-уведомление с датой контакта. Персональные данные, как следует в описании, при этом не разглашаются.

Версии для iOS и Android пока что доступны только по прямым ссылкам. Через поиск в магазинах приложение не найти. Проблем со скачиванием и активированием не возникает.

Как пишет Meduza, в министерстве не стали комментировать, как приложение появилось в открытом доступе. «Пока никакой информации, что оно заработало, нет, и мы никаких комментариев не даем. Значит, оно пока не работает», — сказал представитель ведомства.

О том, что в России ведется разработка подобного приложения, стало известно 17 ноября. Такие уже работают в Латвии, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, ЮАР, Великобритании и еще десятке разных стран.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Noisymouse
Какое-такое приложение?) Несчастные граждане и без приложений голосят "отследите нас!!", а никому не надо...
Дима Велавок
А, понятно. "Приложение не совместимо ни с одним из ваших устройств".
Дима Велавок
А в чём-то подвох? Отличное же приложение
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний