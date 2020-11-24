В онлайн-магазинах появилось приложение для отслеживания контактов россиян с зараженными COVID-19

Разработанное министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ бесплатное приложение «Госуслуги. COVID трекер» появилось в магазинах App Store и Google Play. Об этом стало известно 23 ноября.
В описании к приложению сказано, что оно позволяет пользователям узнать о возможных контактах с людьми, у которых выявили коронавирус, используя технологию Exposure Notification, разработанную в Apple и Google.
Приложение работает следующим образом: оно обменивается данными по Bluetooth с другими устройствами, на которые также скачано. Если у пользователя подтвердился COVID-19, он может анонимно сообщить об этом через приложение. Тогда другие пользователи, с кем он находился рядом в течение двух недель, получат push-уведомление с датой контакта. Персональные данные, как следует в описании, при этом не разглашаются.
Версии для iOS и Android пока что доступны только по прямым ссылкам. Через поиск в магазинах приложение не найти. Проблем со скачиванием и активированием не возникает.
Как пишет Meduza, в министерстве не стали комментировать, как приложение появилось в открытом доступе. «Пока никакой информации, что оно заработало, нет, и мы никаких комментариев не даем. Значит, оно пока не работает», — сказал представитель ведомства.
О том, что в России ведется разработка подобного приложения, стало известно 17 ноября. Такие уже работают в Латвии, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, ЮАР, Великобритании и еще десятке разных стран.