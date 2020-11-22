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Под землёй нашли древних римлян. Их одежда может подсказать, когда извергался Везувий

Археологи при раскопках на вилле недалеко от Помпей обнаружили останки двух жителей Древнего Рима.

Как сообщает 22 ноября «Газета.Ru» со ссылкой на New York Times, оба мужчины, один был крупным помпейским землевладельцем лет 30–40, другой — его рабом в возрасте 18–23 лет. Они погибли во время извержения Везувия в 79 году н. э.

Находка является «невероятным источником знаний», рассказал директор Археологического парка Помпеи Массимо Осанна. И хозяин, и раб были одеты в шерстяную одежду, а это, по мнению Осанны, подтверждает гипотезу о том, что извержение вулкана произошло в октябре, а не в августе, как считалось ранее.

Фото: Pompeii - Parco Archeologico
Фото: Pompeii - Parco Archeologico
Фото: Pompeii - Parco Archeologico

«Эти двое погибших, скорее всего, пытались спрятаться, но их смело пирокластическим потоком. Они умерли от теплового удара, об этом также говорят судороги рук и ног», — отметил археолог.

Фото: Pompeii - Parco Archeologico

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Комментарии (2)

bluxer
Ну, какой Везувий. Это их российские шпионы новичком. Санкции когда будут?
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