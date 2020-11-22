Археологи при раскопках на вилле недалеко от Помпей обнаружили останки двух жителей Древнего Рима.

Как сообщает 22 ноября «Газета.Ru» со ссылкой на New York Times, оба мужчины, один был крупным помпейским землевладельцем лет 30–40, другой — его рабом в возрасте 18–23 лет. Они погибли во время извержения Везувия в 79 году н. э.

Находка является «невероятным источником знаний», рассказал директор Археологического парка Помпеи Массимо Осанна. И хозяин, и раб были одеты в шерстяную одежду, а это, по мнению Осанны, подтверждает гипотезу о том, что извержение вулкана произошло в октябре, а не в августе, как считалось ранее.