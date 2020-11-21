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Хоккеисты «Барыса» подрались на тренировке. Россиянин сломал канадцу челюсть

Драка прямо во время тренировки произошла между игроками хоккейного клуба «Барыс».

Как сообщают 21 ноября Vesti.kz, что-то не поделили друг с другом защитники Джесси Блэкер (Канада) и Никита Клещенко (Казахстан).

Драка произошла на тренировочном занятии незадолго до вылета казахстанской команды на гостевые матчи с «Салаватом Юлаевым» (22 ноября) и СКА (24 ноября). В результате у канадского хоккеиста Блэкера диагностирована перелом челюсти. Оба игрока на выезд не поехали.

Ранее стало известно драке в самолете между игроками и тренерами хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск).

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