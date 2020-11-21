«Зенит» не смог обыграть «Ахмат». Судья назначил в ворота петербуржцев пенальти и удалил Ракицкого

Вничью завершился матч 15-го тура чемпионата России по футболу «Ахмат» — «Зенит», который проходил 21 ноября в Грозном. Финальный свисток зафиксировал счет 2:2.

У «Зенита» голы забили Далер Кузяев (16-я минута) и Деян Ловрен (48), у «Ахмата» оба гола — Бернард Бериша (26, 53). Второй мяч Бериша отправил в ворота петербуржцев после пенальти, назначенного за фол Дмитрия Чистякова против Владимира Ильина в штрафной.

Уже в добавленное время главный судья встречи Сергей Карасев удалил защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого за опасную игру против соперника.