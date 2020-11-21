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Два хомута и тройник как датчик и стабилизатор. Обманутый пенсионер на третий раз не стал пускать мошенников в дом

Сотрудникам полиции удалось задержать одного из двоих предполагаемых мошенников, которые под видом инновационного оборудования поставили в квартире пенсионера два хомута на батарею и тройник. Когда они пришли проверять исправность «приборов», мужчина вызвал полицию.

Как сообщает 21 ноября ГУ МВД, пенсионер рассказал об обманщиках несколько дней назад, когда они заявились к нему проверять поставленное оборудование. Уже отдав им в начале ноября больше 50 тысяч, он решил от дальнейшего сотрудничества отказаться. Молодые люди поставили ему два датчика на радиаторы отопления, которые на деле оказались обычными металлическими хомутами, и тройник, который якобы выполнял роль стабилизатора напряжения. Обманщики представлялись сотрудниками Водоканала.

Сразу найти их не удалось. Одного из подозреваемых выследили по камерам и встретили на Северном проспекте два дня назад. Им оказался безработный 28-летний петербуржец. Судя по его странице, он не единожды ходил на тренинги по созданию и развитию собственного бизнеса, а чуть позже увлекся рукопашным боем. «Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак, это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь», — гласит подпись на его аватарке.

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