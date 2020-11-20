«Золотая маска» объявила номинантов рокового сезона. В Петербурге вперед вырвались независимые театры

Номинанты «Золотой маски» сезона 2019/20 года были названы 20 ноября на пресс-конференции, прошедшей в Москве. Также шорт-лист премии опубликован на сайте фестиваля. Петербург в нем представляют 12 спектаклей, получивших в общей сложности 34 номинации в разных категориях.

Для Петербурга нынешняя ситуация кажется едва ли не беспрецедентной. Практически все театры города, которые будут бороться за «Золотую маску» на 27-м фестивале, — это независимые проекты. Из крупных театральных площадок Петербурга в список номинантов вошли только БДТ и Мариинский театр. Как отметила во вступительной речи директор «Золотой маски» Мария Ревякина, Петербург с полным правом может считаться столицей независимых театров.



За звание лучшего драматического спектакля малой формы поборются спектакли «Ночной писатель» (БДТ), «Иранская конференция» («Такой театр») и «Король Лир» («НДТ»). Эти работы, а точнее, их создатели представлены и в других драматических номинациях. В категории «Лучшая работа режиссера» названы Игорь Сергеев и Владимир Кузнецов, Лев Эренбург и Ян Фабр. Премию за лучшую мужскую роль могут получить петербуржцы Игорь Грабузов, Евгений Карпов или Андрей Феськов, за лучшую женскую роль будут бороться Ольга Альбанова, Татьяна Рябоконь и Юлия Гришаева.

Среди претендентов на лучший драматический спектакль большой формы петербургских проектов не оказалось, зато в театре кукол петербуржцев почти половина — три названия из семи. Эксперты премии выбрали спектакли «Девочка со спичками» театра «Karlsson Haus», «Здравствуй, баушка!» театра «Оф» и «Кот, который мечтал увидеть солнце» театральной корпорации «Кот Вильям».

Практически такая же ситуация — четыре проекта из восьми — и в номинации «Эксперимент». На премию номинированы постановки «Горемычные танцы» театра ТРУ, 4elovekvmaske режиссера Кирилла Люкевича, совместный проекта фонда «Alma Mater», театральной кампании «Разговоры» (Петербург) и Союза театральных деятелей (Москва) под названием «Алло» и «Спектакль в коробочке» театральной лаборатории «Вокруг да около», фонда V-A-C Foundation (Москва) и фестиваля «Точка доступа» (Санкт-Петербург).



Создатели театра ТРУ Александр Артемов и Настасья Хрущева также претендуют на премию в номинации «Лучшая работа драматурга», а Настасья Хрущева может быть отмечена еще и как лучший композитор (со спектаклем «Русские тупики — II»). Еще одна работа из Петербурга завоевала место в шорт-листе в категории «Балет — современный танец». Это «Последнее чаепитие» Проекта Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей. Ксения Михеева также поборется за премию в номинации «Лучшая работа хореографа».

В список номинантов вошли две работы Мариинского театра: опера «Лолита» и балет «Русские тупики — II». Солисты Мариинки Пелагея Куренная, Александр Михайлов и Петр Соколов стали номинантами на премии за лучшую роль в опере, хореограф Максим Петров номинирован в категории «Лучшая работа хореографа», а Елена Андросова и Василий Щербаков претендуют на премию за лучшую роль в балете.

Всего в перечне номинантов представлено 56 спектаклей и 198 имен. Церемония вручения наград XXVII фестиваля «Золотая маска» предположительно пройдет в апреле 2021 года.

